Общество 06.05.2026 в 06:00

В Бурятии ВИЧ перешел на «постельный режим»

По этой причине стерлась грань между городом и деревней
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии ВИЧ перешел на «постельный режим»
Фото: russianstock.ru
Подавляющее большинство новых случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в Бурятии с начала 2026 года, связано с половым путем передачи - 99,3% (133 человека). Такие данные привели в республиканском Центре профилактики и борьбы со СПИД по итогам января-апреля. 

Оставшиеся 0,7% (абсолютный показатель - один человек) приходятся на парентеральный путь, то есть на заражение через инъекции. Таким образом, за четыре месяца среди жителей республики медики выявили 134 новых случая ВИЧ, еще 70 человек прибыли в Бурятию уже имея соответствующий диагноз.

Если не учитывать прибывших из других регионов, гендерное распределение среди впервые выявленных местных пациентов выглядит так: мужчины - 53,7%, женщины - 46,3%.

Показательно, что из 134 нововыявленных местных случаев основная доля заболевших сосредоточена в зрелых возрастных группах. Наибольшее число - 56 человек - зафиксировано в возрасте 40 - 49 лет. Далее следуют категории 30 - 39 лет (42 человека) и старше 50 лет (29 человек). В совокупности эти три возрастных группы дают почти 95% от всех впервые выявленных ВИЧ-инфицированных местных жителей.

За тот же период ВИЧ-инфицированные женщины родили 31 ребенка.

Переход полового пути передачи в ранг основного кардинально изменил географию распространения вируса. В 1990-е годы, когда Улан-Удэ захлестнула волна героиновой наркомании, фиксировалось значительное число заражений через общие шприцы. Даже сегодня нарастающим итогом на этот путь приходится более 20% от всех когда-либо зарегистрированных случаев. Однако доля инъекционного заражения постепенно сокращается, поскольку с каждым годом она все сильнее «размывается» годами с минимальным вкладом этого фактора подобно сегодняшнему, когда он стал исчезающе малым.

В 1990-е годы наркобизнес не был заинтересован в том, чтобы везти крупные партии героина в отдаленные сельские районы. Поэтому ранняя глава ВИЧ-истории Бурятии писалась в Улан-Удэ, особенно в промышленном Железнодорожном районе, и в таких муниципалитетах, как Заиграевский и Селенгинский. Но с течением времени героиновые инъекции теряли актуальность, уступая место иным формам рискованного поведения. И как только главным драйвером передачи вируса стал половой путь, четкая грань между городом и селом в контексте ВИЧ стерлась. Вирус вышел за пределы условно «героиновых» и других традиционных групп риска в основную популяцию жителей республики - этот сдвиг многие осознали далеко не сразу.

В 2026 году по числу новых местных случаев ВИЧ-инфекции (без учета прибывших) Улан-Удэ занимает лишь 15-ю строчку среди 23 муниципалитетов с показателем 12,5 случая на 100 тыс. населения. Первая пятерка антилидеров на 1 мая выглядит следующим образом: Еравнинский (38,4), Селенгинский (37,4), Муйский (31,9), Тарбагатайский (28,7) районы и город Северобайкальск (28,5).

Строкой выше Улан-Удэ находится Заиграевский район (13,5), строкой ниже - Баргузинский (11,6). Таким образом, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в столице республики сегодня заметно благополучнее, чем в большинстве муниципальных образований.

Если рассматривать положение внутри Улан-Удэ, то за четыре месяца наименьший показатель продемонстрировал Октябрьский район - выявлено 18 больных, или 7,3 случая на 100 тыс. жителей. В Железнодорожном районе зафиксировано 27 случаев (17,5 на 100 тысяч), в Советском - 16 (17,1 на 100 тысяч). Во всех подсчетах по районам также не учтены пациенты, приехавшие из других регионов России.

Первые два случая ВИЧ в Бурятии зарегистрированы еще в советское время - в 1990 году. С тех пор на протяжении всего периода наблюдения медики выявили в республике почти 12 тыс. случаев неизлечимого заболевания. Значительная часть инфицированных уже ушла из жизни. Стоит подчеркнуть: около трети летальных исходов   обусловлено непосредственно СПИДом - конечной стадией ВИЧ-инфекции. Остальные смерти наступили по причинам, связанным с другими тяжелыми заболеваниями или несчастными случаями.

На 1 мая 2026 года показатель распространенности ВИЧ в республике (число людей, живущих с ВИЧ, на 100 тыс. населения) находился примерно на среднероссийском уровне, но при этом заметно превышал средние цифры по Дальневосточному федеральному округу.

Число новых случаев ВИЧ, ежегодно выявляемых в Бурятии, остается стабильным. С учетом постепенного сокращения общей численности населения этот показатель, по всей видимости, будет умеренно снижаться. Также под влиянием падающей рождаемости и ряда других факторов доля ВИЧ-инфицированных в возрасте до 30 лет в общей статистике, вероятно, продолжит сокращаться.

Однако основной путь передачи вируса в регионе останется практически на 100% половым. Глубоко укоренившись однажды в сфере интимных отношений, ВИЧ, судя по всему, уже не покинет эту нишу.

Все новости

В Улан-Удэ на «зебре» без светофора сбили 43-летнего мужчину
05.05.2026 в 18:01
В Улан-Удэ мужчина обокрал аварийный дом без окон и получил 13 лет «строгача»
05.05.2026 в 18:00
В Бурятии экс-глава поселения поплатился за фиктивное благоустройство сквера
05.05.2026 в 16:38
Центр Улан-Удэ на весь день останется без воды
05.05.2026 в 16:36
«Восстала из мертвых»
05.05.2026 в 16:06
Две паромные переправы заработали в Бурятии
05.05.2026 в 16:05
В Бурятии мужчина с двумя судимостями за пьяную езду купил поддельные права и отправился в колонию
05.05.2026 в 16:00
Аграрии Бурятии могут лишиться субсидий на три года за поджог полей
05.05.2026 в 15:48
В Монголии снизилась рождаемость
05.05.2026 в 15:22
В селе в Бурятии вандалы разгромили могилы участников СВО
05.05.2026 в 15:16
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Бурятии экс-глава поселения поплатился за фиктивное благоустройство сквера
Он создал липовый контракт, чтобы увести часть бюджетных средств
05.05.2026 в 16:38
Центр Улан-Удэ на весь день останется без воды
Отключение планируется 6 мая
05.05.2026 в 16:36
Две паромные переправы заработали в Бурятии
Движение осуществляется по расписанию
05.05.2026 в 16:05
Аграрии Бурятии могут лишиться субсидий на три года за поджог полей
Также нарушителям грозят серьезные штрафы
05.05.2026 в 15:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru