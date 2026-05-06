В Бурятии ВИЧ перешел на «постельный режим»

Подавляющее большинство новых случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в Бурятии с начала 2026 года, связано с половым путем передачи - 99,3% (133 человека). Такие данные привели в республиканском Центре профилактики и борьбы со СПИД по итогам января-апреля.Оставшиеся 0,7% (абсолютный показатель - один человек) приходятся на парентеральный путь, то есть на заражение через инъекции. Таким образом, за четыре месяца среди жителей республики медики выявили 134 новых случая ВИЧ, еще 70 человек прибыли в Бурятию уже имея соответствующий диагноз.Если не учитывать прибывших из других регионов, гендерное распределение среди впервые выявленных местных пациентов выглядит так: мужчины - 53,7%, женщины - 46,3%.Показательно, что из 134 нововыявленных местных случаев основная доля заболевших сосредоточена в зрелых возрастных группах. Наибольшее число - 56 человек - зафиксировано в возрасте 40 - 49 лет. Далее следуют категории 30 - 39 лет (42 человека) и старше 50 лет (29 человек). В совокупности эти три возрастных группы дают почти 95% от всех впервые выявленных ВИЧ-инфицированных местных жителей.За тот же период ВИЧ-инфицированные женщины родили 31 ребенка.Переход полового пути передачи в ранг основного кардинально изменил географию распространения вируса. В 1990-е годы, когда Улан-Удэ захлестнула волна героиновой наркомании, фиксировалось значительное число заражений через общие шприцы. Даже сегодня нарастающим итогом на этот путь приходится более 20% от всех когда-либо зарегистрированных случаев. Однако доля инъекционного заражения постепенно сокращается, поскольку с каждым годом она все сильнее «размывается» годами с минимальным вкладом этого фактора подобно сегодняшнему, когда он стал исчезающе малым.В 1990-е годы наркобизнес не был заинтересован в том, чтобы везти крупные партии героина в отдаленные сельские районы. Поэтому ранняя глава ВИЧ-истории Бурятии писалась в Улан-Удэ, особенно в промышленном Железнодорожном районе, и в таких муниципалитетах, как Заиграевский и Селенгинский. Но с течением времени героиновые инъекции теряли актуальность, уступая место иным формам рискованного поведения. И как только главным драйвером передачи вируса стал половой путь, четкая грань между городом и селом в контексте ВИЧ стерлась. Вирус вышел за пределы условно «героиновых» и других традиционных групп риска в основную популяцию жителей республики - этот сдвиг многие осознали далеко не сразу.В 2026 году по числу новых местных случаев ВИЧ-инфекции (без учета прибывших) Улан-Удэ занимает лишь 15-ю строчку среди 23 муниципалитетов с показателем 12,5 случая на 100 тыс. населения. Первая пятерка антилидеров на 1 мая выглядит следующим образом: Еравнинский (38,4), Селенгинский (37,4), Муйский (31,9), Тарбагатайский (28,7) районы и город Северобайкальск (28,5).Строкой выше Улан-Удэ находится Заиграевский район (13,5), строкой ниже - Баргузинский (11,6). Таким образом, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в столице республики сегодня заметно благополучнее, чем в большинстве муниципальных образований.Если рассматривать положение внутри Улан-Удэ, то за четыре месяца наименьший показатель продемонстрировал Октябрьский район - выявлено 18 больных, или 7,3 случая на 100 тыс. жителей. В Железнодорожном районе зафиксировано 27 случаев (17,5 на 100 тысяч), в Советском - 16 (17,1 на 100 тысяч). Во всех подсчетах по районам также не учтены пациенты, приехавшие из других регионов России.Первые два случая ВИЧ в Бурятии зарегистрированы еще в советское время - в 1990 году. С тех пор на протяжении всего периода наблюдения медики выявили в республике почти 12 тыс. случаев неизлечимого заболевания. Значительная часть инфицированных уже ушла из жизни. Стоит подчеркнуть: около трети летальных исходов обусловлено непосредственно СПИДом - конечной стадией ВИЧ-инфекции. Остальные смерти наступили по причинам, связанным с другими тяжелыми заболеваниями или несчастными случаями.На 1 мая 2026 года показатель распространенности ВИЧ в республике (число людей, живущих с ВИЧ, на 100 тыс. населения) находился примерно на среднероссийском уровне, но при этом заметно превышал средние цифры по Дальневосточному федеральному округу.Число новых случаев ВИЧ, ежегодно выявляемых в Бурятии, остается стабильным. С учетом постепенного сокращения общей численности населения этот показатель, по всей видимости, будет умеренно снижаться. Также под влиянием падающей рождаемости и ряда других факторов доля ВИЧ-инфицированных в возрасте до 30 лет в общей статистике, вероятно, продолжит сокращаться.Однако основной путь передачи вируса в регионе останется практически на 100% половым. Глубоко укоренившись однажды в сфере интимных отношений, ВИЧ, судя по всему, уже не покинет эту нишу.