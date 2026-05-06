Общество 06.05.2026 в 10:11

В Якутии советское золото вернули государству

Драгоценный металл незаконно хранился у коммерческой организации
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Якутии советское золото вернули государству
Фото: архив «Номер один»
Прокуратура Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения законодательства об обороте драгоценных металлов, выявив факт незаконного владения акционерным обществом «Якутскгеология» значительным объемом советского золота. 

Как сообщает портал Sakha.day, в ходе проверки было установлено, что в период с 1940-х по 1990-е годы, в рамках геологического изучения недр, государственными геологоразведочными предприятиями СССР были получены золотосодержащие образцы горных пород, лигатурное золото и эталонная коллекция золота. Общий вес этих ценностей превышает 10,7 килограмма. Эти материалы, изначально являвшиеся государственной собственностью СССР, а впоследствии федеральной собственностью Российской Федерации как правопреемника, незаконно находились во владении АО «Якутскгеология». Документы, подтверждающие законный переход права собственности на указанное имущество к акционерному обществу, отсутствуют.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с иском. Суд его удовлетворил, постановив истребовать из незаконного владения АО «Якутскгеология» в пользу Российской Федерации в лице Гохрана России золотосодержащие образцы горных пород, лигатурное золото и эталонную коллекцию золота общим весом 10,7 килограмма.

В настоящее время решение суда исполнено. Изъятые драгоценные металлы возвращены государству.

Все новости

Молодежь Бурятии блеснула на «Вожатском круге»
06.05.2026 в 10:20
В Якутии советское золото вернули государству
06.05.2026 в 10:11
В Бурятию привезли частицу Вечного огня
06.05.2026 в 09:48
В Улан-Удэ начали возводить новый филиал поликлиники № 3
06.05.2026 в 09:39
В Бурятии с бутлегера взыскали штраф в 3 миллиона рублей
06.05.2026 в 09:24
Жительницам Бурятии впервые вручили медали «Мать героя»
06.05.2026 в 09:12
Отсрочка по кредиту
06.05.2026 в 09:00
Зурхай на среду, 6 мая
06.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 6 мая 2026 года
06.05.2026 в 06:02
В Бурятии ВИЧ перешел на «постельный режим»
06.05.2026 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
Молодежь Бурятии блеснула на «Вожатском круге»
Мероприятие состоялось в Пермском крае
06.05.2026 в 10:20
В Бурятию привезли частицу Вечного огня
Огонь доставила сопредседатель Народного фронта республики
06.05.2026 в 09:48
В Улан-Удэ начали возводить новый филиал поликлиники № 3
Стоимость проекта составляет 210 миллионов рублей
06.05.2026 в 09:39
В Бурятии с бутлегера взыскали штраф в 3 миллиона рублей
Спиртное мужчина хранил в гараже
06.05.2026 в 09:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru