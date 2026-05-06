Общество 06.05.2026 в 10:11
В Якутии советское золото вернули государству
Драгоценный металл незаконно хранился у коммерческой организации
Текст: Иван Иванов
Прокуратура Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения законодательства об обороте драгоценных металлов, выявив факт незаконного владения акционерным обществом «Якутскгеология» значительным объемом советского золота.
Как сообщает портал Sakha.day, в ходе проверки было установлено, что в период с 1940-х по 1990-е годы, в рамках геологического изучения недр, государственными геологоразведочными предприятиями СССР были получены золотосодержащие образцы горных пород, лигатурное золото и эталонная коллекция золота. Общий вес этих ценностей превышает 10,7 килограмма. Эти материалы, изначально являвшиеся государственной собственностью СССР, а впоследствии федеральной собственностью Российской Федерации как правопреемника, незаконно находились во владении АО «Якутскгеология». Документы, подтверждающие законный переход права собственности на указанное имущество к акционерному обществу, отсутствуют.
По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с иском. Суд его удовлетворил, постановив истребовать из незаконного владения АО «Якутскгеология» в пользу Российской Федерации в лице Гохрана России золотосодержащие образцы горных пород, лигатурное золото и эталонную коллекцию золота общим весом 10,7 килограмма.
В настоящее время решение суда исполнено. Изъятые драгоценные металлы возвращены государству.
