Общество 11.05.2026 в 09:00

Непонятный долг по коммуналке

Разбираемся откуда он взялся и как разрешить ситуацию
«Оплачиваю коммунальные услуги вовремя, но в апреле в квитанции увидела долг. Не понимаю, откуда он взялся и что делать?» Аюна, г. Улан-Удэ.

Такая ситуация случается нередко. Прежде чем паниковать или подозревать управляющую компанию в обмане, спокойно разберитесь в причинах. Чаще всего долг возникает из-за технических задержек или ошибок.

Причина 1. Банк задержал платеж

Даже если вы перевели деньги заранее, банк может перечислять их в УК не мгновенно. Сроки зависят от способа оплаты: перевод из банка в банк идет от 1 до 3 рабочих дней, а оплата по QR-коду или единому платежному документу зачисляется в течение суток. Пока деньги в пути, в квитанции может отражаться долг.
Обязательно сохраняйте бумажный или электронный чек об оплате. Обычно после фактического поступления средств на счет управляющей компании задолженность списывается автоматически, и в следующей квитанции её уже не будет. Если же и через месяц ошибка осталась, обратитесь в управляющую компанию (или расчетно-кассовый центр, если получаете единый платёжный документ). Предъявите чек — после проверки долг спишут.

Причина 2. Ошибка в реквизитах

Если вы не пользуетесь QR-кодом, а вводите реквизиты и номер лицевого счета вручную в банковском приложении, легко случайно нажать не ту цифру. В результате деньги уходят на чужой счет, а по вашему лицевому счету числится неоплаченный долг.
Всегда перепроверяйте введённые данные перед подтверждением платежа. Если ошибка уже случилась, обратитесь в банк или платежный сервис, через который вы переводили деньги. Они подскажут, как вернуть ошибочно отправленную сумму.
Не оплачивайте долг повторно, пока не выясните причину. Сначала проверьте чеки, свяжитесь с управляющей компанией или банком. Чаще всего проблема решается без лишних трат.

