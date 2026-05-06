Молодежь Бурятии блеснула на «Вожатском круге»

В Пермском крае на базе лагеря «Новое поколение» состоялся «Вожатский круг». Это масштабное событие объединило вожатых, методистов и руководителей детских лагерей со всей страны.

Бурятию представляли члены республиканского штаба вожатских отрядов «Нютаг». Они традиционно принимают участие и каждый год показывают высокий уровень подготовки. На нынешнем мероприятии ребята добились следующих результатов:

1 место – «Флагманы детства» — лучшая педагогическая команда;

1 место – «Игровой круговорот» — лучшая дворовая игра;

2 место – «Прозвучи!» — лучшая отрядная песня;

2 место – «Вожатский стиль» — лучшая вожатская форма;

1 место – этноспорт (народные спортивные игры);

1 место – ярмарка прикладного творчества;

1 место – лучшая визитная карточка.

В состав бурятской команды вошли: Олег Мархосов, Аюр Рампилов, Максим Челин, Виктория Цыдыпова, Кристина Ерофеева, Екатерина Бабошина, Татьяна Арефьева, Арина Бадмаева, Адиссо Базарова, Наталья Курбатова, Алёна Епишина.

«Впервые выступив в роли руководителя делегации, я получил ценный и значимый опыт. Подготовка была насыщенной и требовательной, но результат того стоил. Эти победы – не финал, а точка роста. Спасибо за поддержку и доверие!», - сказал Олег Мархосов.