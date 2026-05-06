Житель Бурятии украл у сожительницы четверть миллиона

В Хоринском районе Бурятии полицейские задержали парня, которого украл деньги с банковского счёта своей сожительницы. 29-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала об исчезновении 241 тысячи рублей.

Полицейское расследование вывело на её 25-летнего сожителя. Как выяснилось, пара пользовалась одним телефоном на двоих. После ссоры парень забрал этот телефон себе и ушёл из дома. Он знал, что у девушки на счету есть деньги. Через банковское приложение он потратил все деньги на алкоголь, развлечения и другие покупки.

В полиции возбудили уголовное дело за кражу с банковского счёта.

