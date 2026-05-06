Забота о чужой машине обернулась для жителя Бурятии колонией строгого режима

В Кижингинском районе суд вынес приговор местному жителю, который снова сел за руль пьяным, хотя уже был судим за такое же нарушение. Дело рассматривала местная прокуратура.

Всё случилось в январе 2026 года, когда мужчина выпил сначала пиво, потом вино, а потом сел за руль и поехал на машине. При этом он уже был судим за пьяную езду раньше, но это его не остановило. В тот момент его и остановили сотрудники ДПС.

В свое оправдание мужчина пояснил, что увидел на улице машину своей жены и просто пригнал авто домой, чтобы на морозе не сел аккумулятор.

Суд с учётом мнения прокурора приговорил его к 1 году и 1 месяцу колонии строгого режима. Помимо этого, его на 4 года лишили прав, а Toyota Corolla Spacio конфисковали в пользу государства.

