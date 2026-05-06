В Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути на улице Бабушкина

По словам мэра, ремонт пройдет максимально незаметно для горожан. Работы будут вестись ночью. Днём трамваи будут ходить по обычному графику, без каких‑либо изменений.





В Улан-Удэ через несколько дней начинается капитальный ремонт трамвайных путей на улице Бабушкина. Как сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков, в его рамках будет заменено 686 метров путей на участке от Удинского моста до пересечения с улицей Подкаменской.«Последний раз их меняли 30 лет назад. За это время деревянные шпалы износились, а рельсы деформировались. Такая ситуация не только создавала дискомфорт для пассажиров во время поездки, но и ускоряла износ самого подвижного состава. Благодаря этому ремонту поездки станут плавнее, а сам транспорт прослужит дольше», - рассказал градоначальник.Ночью движение для автомобилистов на данном участке будет ограничено – из-за ремонта временно, на ночь, сузят проезжую часть. В связи с этим в мэрии просят всех водителей быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и следовать указаниям временных дорожных знаков. Днём движение будет осуществляться без изменений.