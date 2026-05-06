Общество 06.05.2026 в 11:15

В Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути на улице Бабушкина

Работы будут идти по ночам
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ через несколько дней начинается капитальный ремонт трамвайных путей на улице Бабушкина. Как сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков, в его рамках будет заменено 686 метров путей на участке от Удинского моста до пересечения с улицей Подкаменской. 

«Последний раз их меняли 30 лет назад. За это время деревянные шпалы износились, а рельсы деформировались. Такая ситуация не только создавала дискомфорт для пассажиров во время поездки, но и ускоряла износ самого подвижного состава. Благодаря этому ремонту поездки станут плавнее, а сам транспорт прослужит дольше», - рассказал градоначальник.

По словам мэра, ремонт пройдет максимально незаметно для горожан. Работы будут вестись ночью. Днём трамваи будут ходить по обычному графику, без каких‑либо изменений.


Ночью движение для автомобилистов на данном участке будет ограничено – из-за ремонта временно, на ночь, сузят проезжую часть. В связи с этим в мэрии просят всех водителей быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и следовать указаниям временных дорожных знаков. Днём движение будет осуществляться без изменений.
