Начальная цена контракта на достройку Третьего моста в Улан-Удэ составила 5,5 млрд

На сайте госзакупок 4 мая появилась информация о поиске подрядчика, который должен достроить Третий мост через Уду в Улан-Удэ и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная.

Начальная (максимальная) цена контракта пока составляет свыше 5,5 млрд рублей. Заявки принимают до 20 мая.

В возведение объекта включены: выкуп земельных участков, переустройство инженерных сетей, строительство дороги и транспортной развязки и др. Согласно смете, самые дорогие работы – строительство подпорных стен (1,3 млрд). Также учтены непредвиденные расходы на 160 миллионов.

Напомним, сейчас объект Третий мост на 49% (основные конструкции возведены). Ранее власти пообещали, что работы завершатся в 2028 году. Финансирование предусмотрено Росавтодором в полном объеме, заверили в правительстве республики.