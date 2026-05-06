В больнице Улан-Удэ у 60-летнего пациента украли куртку и сапоги

Лежащего в больнице жителя Улан-Удэ обокрал сосед по палате. Оставшись без сапог, куртки и кепки 60-летний мужчина обратился в полицию. Общий ущерб составил 7500 рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний житель Иволгинского района, который также находился на стационарном лечении в этой больнице. Подозреваемый признался в содеянном, сказав, что украл вещи для себя.

Возбуждено уголовное дело.

