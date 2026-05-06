Житель Бурятии нашёл рюкзак у подъезда и потратил почти 20 тысяч на спиртное

В полицию обратилась 35-летняя жительница Северобайкальска с заявлением о краже рюкзака и денег, которые находились внутри.

- Женщина пояснила, что после работы, дойдя до своего дома, решила присесть на лавочку и поговорить по телефону. Рюкзак, в котором находились ключи и 19 400 рублей, потерпевшая поставила рядом с собой, но поднявшись в квартиру забыла его на лавке. Через несколько часов хватилась, но вещей уже не было, - рассказали в полиции республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний и ранее не судимый местный житель. Как выяснилось, он проходил мимо двора, увидел бесхозный рюкзак, заглянул внутрь и, обнаружив там деньги, решил забрать себе. Часть украденных денег он потратил на личные нужды, а остальное пропил.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: нейросеть