В Иволгинском районе Бурятии откроется пункт техосмотра транспорта

В Иволгинском районе Бурятии готовится к открытию пункт технического осмотра автотранспортных средств, включая крупногабаритный, школьные и маршрутные автобусы.

Техосмотр будут проводить официально – с участием представителей Госавтоинспекции. На данный момент выполнена основная часть работ, ведется подготовка помещения к вводу в эксплуатацию и получению аккредитации.

Ранее прошла встреча со строительной организацией для оценки технического состояния крыши с последующим проведением необходимых работ. Местные власти возьмут на себя эти расходы.

«Получить диагностическую карту здесь можно будет легально, без проблем, ведь пункт будет соответствовать всем жестким требованиям», - прокомментировал глава района Николай Емонаков.