В Улан-Удэ мать обманом получила детские пособия на 2 миллиона рублей

В Улан-Удэ завели уголовное дело на мать двоих детей. По версии следствия, она незаконно получила из бюджета больше двух миллионов рублей. Женщина фиктивно устроилась на работу в школу и не сообщила в Социальный фонд, что фактически дохода не имеет. За три года она оформила пособия на сумму свыше 2,1 миллиона рублей.С 2022 по 2025 год подозреваемая ежегодно подавала заявления на ежемесячную выплату на ребёнка от 8 до 17 лет и пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. По закону эти выплаты положены семьям с низким доходом, при этом учитывается официальная зарплата. Женщина предоставила в фонд справки о том, что работает в школе №63 и получает там зарплату. Однако на самом деле она числилась в штате фиктивно, ни одного дня не отработала, а деньги за неё получал директор. Сама подозреваемая этого отрицать не стала.На следствии она признала вину и полностью возместила ущерб государству. Ожидала, что дело рассмотрят по существу. Однако суд первой инстанции по собственной инициативе вернул материалы прокурору. Судья усмотрел нарушения в обвинительном заключении. В частности, он посчитал, что следствие противоречиво описало способ обмана: одновременно как «активный обман сотрудников фонда» и как «умолчание о фактах». Также в обвинении не хватало ссылок на конкретные пункты законов, которые обязывали женщину сообщать о своём фиктивном трудоустройстве.Прокуратура и сама обвиняемая обжаловали это решение. Защита настаивала, что вина признана полностью, ущерб возмещён и дело нужно рассматривать по существу. А прокуратура указала, что умолчание о фактах - это и есть одна из форм обмана, и никаких противоречий в обвинении нет.Верховный суд Бурятии встал на сторону обвинения. Он отменил постановление районного суда и отправил дело на новое рассмотрение - но уже в другом составе судей. Судьи апелляционной инстанции посчитали, что недостатки обвинительного заключения не были настолько серьёзными, чтобы возвращать дело прокурору. Подозреваемая остаётся под подпиской о невыезде.Фото: «Номер один»