Происшествия 06.05.2026 в 12:00

В Улан-Удэ мать обманом получила детские пособия на 2 миллиона рублей

Женщине три года платили деньги на основании ложных сведений
Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ завели уголовное дело на мать двоих детей. По версии следствия, она незаконно получила из бюджета больше двух миллионов рублей. Женщина фиктивно устроилась на работу в школу и не сообщила в Социальный фонд, что фактически дохода не имеет. За три года она оформила пособия на сумму свыше 2,1 миллиона рублей.

С 2022 по 2025 год подозреваемая ежегодно подавала заявления на ежемесячную выплату на ребёнка от 8 до 17 лет и пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. По закону эти выплаты положены семьям с низким доходом, при этом учитывается официальная зарплата. Женщина предоставила в фонд справки о том, что работает в школе №63 и получает там зарплату. Однако на самом деле она числилась в штате фиктивно, ни одного дня не отработала, а деньги за неё получал директор. Сама подозреваемая этого отрицать не стала.

На следствии она признала вину и полностью возместила ущерб государству. Ожидала, что дело рассмотрят по существу. Однако суд первой инстанции по собственной инициативе вернул материалы прокурору. Судья усмотрел нарушения в обвинительном заключении. В частности, он посчитал, что следствие противоречиво описало способ обмана: одновременно как «активный обман сотрудников фонда» и как «умолчание о фактах». Также в обвинении не хватало ссылок на конкретные пункты законов, которые обязывали женщину сообщать о своём фиктивном трудоустройстве.

Прокуратура и сама обвиняемая обжаловали это решение. Защита настаивала, что вина признана полностью, ущерб возмещён и дело нужно рассматривать по существу. А прокуратура указала, что умолчание о фактах - это и есть одна из форм обмана, и никаких противоречий в обвинении нет.

Верховный суд Бурятии встал на сторону обвинения. Он отменил постановление районного суда и отправил дело на новое рассмотрение - но уже в другом составе судей. Судьи апелляционной инстанции посчитали, что недостатки обвинительного заключения не были настолько серьёзными, чтобы возвращать дело прокурору. Подозреваемая остаётся под подпиской о невыезде.

