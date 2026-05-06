Глава Бурятии встретился с жителями Заиграевского района

Глава Бурятии рассказал, что в районе ремонтируется 2 школы и детский сад, работы завершат к 1 августа этого года. Дополнительно школа в селе Илька в этом году будет заявлена на проведение капремонта в рамках новой заявочной кампании. Дополнительные средства из регионального бюджета выделят на ремонт одного из корпусов детского оздоровительного лагеря «Березка». Работы завершат к началу летнего оздоровительного сезона.





- Были в Новоильинском техникуме, посмотрели, как работает новое общежитие, которое недавно ввели в эксплуатацию. Какие созданы для ребят условия, посмотрели - развитие перспективное. Там есть вопросы по благоустройству, потому что достаточно разбита прилегающая территория. Тоже договорились, что в следующем году поможем нашей техникой чтобы это благоустройство было сделано, - добавил глава Бурятии.





- Нужна была поддержка по выделению лесных участков. И, соответственно, наше агентство лесного хозяйства такую работу проведет. В логистической доступности на близком расстоянии предоставят лесные участки для того, чтобы уже ребят, которые возвращаются, во-первых, сами могли зарабатывать, во-вторых, поддерживать своих сослуживцев и их близких в части обеспечения дровами, - рассказал глава республики.





Глава Бурятии также рассказал об итогах встречи с активной молодежью района. От участников встречи поступили различные инициативы и предложения. В частности, он поддержал предложение о создании на базе МФЦ окна консультаций по всем мерам поддержки семей с детьми.





Рабочая поездка главы Бурятии в Заиграевский район завершилась традиционной встречей с активом. Жители смогли задать вопросы Алексею Цыденову напрямую. Наиболее волнующими стали ремонт дорог, домов культуры, учреждений образования, модернизация инфраструктуры ЖКХ и другие.На встрече с жителями поступила инициатива от Ассоциации ветеранов СВО о заготовке дров по льготной цене участникам спецоперации. Алексей Цыденов инициативу поддержал.Много вопросов касалось состояния дорог в районе. Алексей Цыденов сообщил, что в этом году выделяется 150 млн рублей на ремонт 5-километрового участка дороги в поселке Горхон, работы завершат в конце года. Он также добавил, что со следующего года планируется начало строительства путепровода в Онохое.Алексей Цыденов добавил, что по поручению президента по всей республике продолжается работа по улучшению социальной и транспортной инфраструктуры.- У нас есть поручение президента по капитальным ремонтам школ, по капитальным ремонтам детских садов, которые сегодня реализуются. В части автомобильных дорог показатели региональной дороги должны быть в нормативном состоянии не менее 60%. Опорная сеть дорог, куда входит Улан-Удэ – Романовка – Чита, должна быть в нормативном состоянии 85%. И в рамках этих параметров у нас ведется работа по капремонту школ, садов, дорог. Будем продолжать, потому что президент дает возможность – наша задача правильно реализовывать, - заключил он.Фото: пресс-служба главы Бурятии