07.05.2026 в 09:59

Известный оперный певец подал иск в суд из-за шутки бурятского КВН-щика

Юмор не оценил Сергей Москальков  
Текст: Номер один
скриншот (Первый канал)

1 мая в эфире «Первого канала» вышел выпуск 1/8 финала Высшей лиги КВН. Во время конкурса «Разминка» из уст участника команды «Error 404» Тимура Дашинимаева прозвучала шутка, которая вызвала бурные споры.

Уроженец Бурятии, играющий за команду из Нижнего Новгорода, на вопрос о минусах Москвы пошутил: «Русских много!».

Оперный певец Сергей Москальков, возмущенный высказыванием юмориста из Бурятии, подал иск в Останкинский районный суд Москвы.

— Судебной оценке подлежит не сам факт шутки, а её коммуникативный смысл, форма выражения и последствия массового распространения, — говорится в иске певца.

Его поддержал депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.

— Латентная русофобия на Первом канале, к сожалению, никем не пресекается. Какой-то азиатский хохмач в столице России отпускает «шутку», которая на самом деле является распространённым мемом среди мигрантов в адрес государствообразующего народа, и все смеются, хлопают в ладоши, — возмутился он.

В госуниверситете, за который играет юморист, шутку признали неудачной. Там также отметили, что Тимур в учреждении не обучается.

Как сообщает «Коммерсантъ», Тимур Дашинимаев ранее работал ведущим на «Буряад ТВ», а ныне зарабатывает на жизнь в качестве ведущего праздников.

