Команда из Бурятии подарила моринхур башкирской группе «AY YOLA»

Команда, снявшая клип для группы «AY YOLA», подарила музыкантам моринхур. Об этом рассказал основатель башкирской группы Руслан Шайхитдинов, который более известен под псевдонимом DJ Север.

По его словам, после съемок клипа «Айхылу» на Байкале съёмочная команда подарила участникам группы бурятский музыкальный инструмент.

Забрать его сразу у них не вышло – артисты улетели в Турцию. Тогда было принято решение отправить его почтой.

— Упаковали, конечно, на совесть, но смычок всё равно поездки не выдержал. Ничего страшного, осталось только вспомнить уроки скрипки из музыкальной школы и научиться играть на новом инструменте. В нём есть потрясающая глубина звука, которую мне ещё предстоит познать и постараться извлечь, — рассказал Руслан.