В Улан-Удэ 9 мая по улицам проедет праздничный трамвай «Победа»

9 Мая по улицам Улан-Удэ проедет трамвай «Победа», символизирующий первый поезд с Победителями Великой Отечественной войны, прибывший 21 июля 1945 года на Белорусский вокзал. В мэрии подчеркнули, что трамвай является живой инсталляцией и посадка пассажиров не предусмотрена.

- Праздничный вагон проследует от депо на ул. Сахьяновой через центр города до остановки «Конечная ЛВРЗ». Далее на конечную «Шишковка», затем в центр, в 40-й квартал, по ул. Ключевская и возвращение в депо. На «Конечной ЛВРЗ» зрителей ждёт 15-минутная концертная программа. На каждой остановке прозвучат ключевые факты о событиях 1941–1945 годов, которые переломили ход войны в пользу советской армии, - рассказали в мэрии города.

Горожан ждут военные песни, памятные мизансцены и истории, основанные на реальных судьбах героев. На остановках у горожан будет возможность сделать фотографии, почувствовать атмосферу праздника и вместе отдать дань уважения поколению Победителей.

Фото: мэрия города