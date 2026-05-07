Хулигана из Улан-Удэ осудили на три года «строгача»

В Улан-Удэ вечером 7 января произошел словесный конфликт между пьяным пассажиром и водителем трамвая. После этого мужчину высадили на одной из остановок. В порыве злости тот бросил бутылку в боковое стекло транспортного средства, разбив стекло. На днях Октябрьский районный суд вынес в отношении преступника приговор.

Ранее судимый мужчина, будучи в состоянии опьянения, находясь в вагоне трамвая, следовавшего по маршруту, нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью и распивал спиртное, не реагируя на замечания.

На одной из остановок водитель трамвая высадил нарушителя. Мужчина разозлился и в ответ кинул стеклянную бутылку в окно трамвая. Окно разбилось, осколки стекла попали на пассажиров, в том числе на маленького ребенка. У малыша образовалась ссадина на лице.

- Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение в отношении хулигана, разбившего окно трамвая. Житель г. Улан-Удэ осужден по ч. 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, на ином транспорте общего пользования, с применением предмета, используемого в качестве оружия, - сообщает помощник прокурора Октябрьского района г. Улан-Удэ Надежда Козленко

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.





Фото: МВД по Бурятии