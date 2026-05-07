Общество 07.05.2026 в 10:53

Хулигана из Улан-Удэ осудили на три года «строгача»

Мужчина поплатился свободой за разбитое в трамвае окно

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Хулигана из Улан-Удэ осудили на три года «строгача»

В Улан-Удэ вечером 7 января произошел словесный конфликт между пьяным пассажиром и водителем трамвая. После этого мужчину высадили на одной из остановок. В порыве злости тот бросил бутылку в боковое стекло транспортного средства, разбив стекло. На днях Октябрьский районный суд вынес в отношении преступника приговор.

Ранее судимый мужчина, будучи в состоянии опьянения, находясь в вагоне трамвая, следовавшего по маршруту, нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью и распивал спиртное, не реагируя на замечания.

На одной из остановок водитель трамвая высадил нарушителя. Мужчина разозлился и в ответ кинул стеклянную бутылку в окно трамвая. Окно разбилось, осколки стекла попали на пассажиров, в том числе на маленького ребенка. У малыша образовалась ссадина на лице.

- Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение в отношении хулигана, разбившего окно трамвая. Житель г. Улан-Удэ осужден по ч. 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, на ином транспорте общего пользования, с применением предмета, используемого в качестве оружия, - сообщает помощник прокурора Октябрьского района г. Улан-Удэ Надежда Козленко

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.


Фото: МВД по Бурятии

Теги
прокуратура хулиганство суд

Все новости

В Бурятии приступят к возведению пятизвездочного комплекса на Байкале
07.05.2026 в 12:12
Трактор стал причиной крупнейшего пожара в Забайкалье
07.05.2026 в 12:12
Суд присяжных в Бурятии оправдал мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве попутчика в поезде
07.05.2026 в 12:00
В Улан-Удэ пропал 13-летний подросток
07.05.2026 в 11:34
В Бурятии начали строить пляж на Гусином озере за 20 миллионов
07.05.2026 в 11:23
Из-за марша юных патриотов перекроют центр Улан-Удэ
07.05.2026 в 11:19
В Улан-Удэ школьник сделал ролик, порочащий честь учителя, из-за обид на оценки
07.05.2026 в 11:07
Детская больница в Улан-Удэ выйдет на особый график работы
07.05.2026 в 10:56
Хулигана из Улан-Удэ осудили на три года «строгача»
07.05.2026 в 10:53
В Бурятии определили лучших врачей 2026 года
07.05.2026 в 10:48
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Улан-Удэ пропал 13-летний подросток
Школьника ищут уже две недели
07.05.2026 в 11:34
Из-за марша юных патриотов перекроют центр Улан-Удэ
Движение закроется от площади Советов до Мемориала Победы
07.05.2026 в 11:19
В Улан-Удэ школьник сделал ролик, порочащий честь учителя, из-за обид на оценки
А одноклассник – выложил видео на своей странице
07.05.2026 в 11:07
Детская больница в Улан-Удэ выйдет на особый график работы
Врачи уйдут на трехдневные выходные
07.05.2026 в 10:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru