В Улан-Удэ пьяный автомобилист влетел в дерево, улепетывая от гаишников

Сегодня ночью в Улан-Удэ сотрудники ГАИ гонялись за пьяным водителем. Очевидцы сообщили правоохранителям о подозрительной «Хонде», двигавшейся по улице Гвардейская.

На место выехал находившийся неподалеку экипаж ОСБ ДПС. Инспекторы заметили указанный автомобиль и потребовали водителя остановиться. Однако молодой человек их проигнорировал и попытался скрыться.

Во время погони автомобилист не справился с управлением и влетел в дерево. За рулем иномарки находился 24-летний молодой человек. Выяснилось, что он не имеет права управления транспортом.

«Результат освидетельствования составил 1,01 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя составлен административный протокол. Автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку», - рассказали в ГАИ республики.