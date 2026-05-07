Общество 07.05.2026 в 10:56
Детская больница в Улан-Удэ выйдет на особый график работы
Врачи уйдут на трехдневные выходные
Текст: Елена Кокорина
В пресс-службе Детской республиканской клинической больницы сообщили о режиме работы в майские праздники. В эти дни она будет работать по особому графику.
Поликлиника 8 мая будет работать сокращенно – с 8:00 до 17:00. 9, 10 и 11 мая – выходные дни.
Приёмно-диагностическое отделение и стационар будут работать круглосуточно.
Контактный телефон стационара: 55-61-80.
Колл-центр ДРКБ: 37-30-40.
Фото: Номер один
