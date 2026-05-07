Общество 07.05.2026 в 11:07

В Улан-Удэ школьник сделал ролик, порочащий честь учителя, из-за обид на оценки

А одноклассник – выложил видео на своей странице
Текст: Карина Перова
В одной из школ города Улан-Удэ двое восьмиклассников разместили видео, порочащее честь и достоинство учителя и, косвенно, других педагогов учебного заведения. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина.

По ее словам, ролик смонтировал один из подростков из-за обид на низкие оценки. Второй ученик поддержал тренд и выложил видео на своей странице исключительно ради большого количества лайков. Сегодня по решению совета профилактики учеников поставили на внутришкольный учет.

«По данному факту проводится проверка в органах МВД Республики Бурятия. По её результатам будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности законных представителей учеников. Учителям рекомендовано обратиться в Комиссию по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников при министерстве образования и науки республики», - прокомментировала омбудсмен.

Уполномоченный добавила, что такой поступок – не безобидная шутка, а правонарушение. Фото учителя – его персональные данные. Публиковать их без письменного согласия нельзя (ст. 152.1 ГК РФ и закон «О персональных данных»).

Кроме того, в ролике присутствовала нецензурная лексика, а сам монтаж был сделан так, что он унижал честь и достоинство педагога (оскорбление – ст. 5.61 КоАП РФ).

Если ребенку нет 16 лет, за него отвечают родители (ст. 5.35 КоАП РФ). Учитель может через суд требовать компенсацию морального вреда. Школа же вправе применить дисциплинарные меры.

Ранее «Номер один» сообщал, как ученики одной из школ Кяхтинского района сняли на видео неприемлемые действия в отношении сверстницы и выложили ролик в соцсети и чаты.

 

Теги
школа конфликт

