В Улан-Удэ школьник сделал ролик, порочащий честь учителя, из-за обид на оценки

В одной из школ города Улан-Удэ двое восьмиклассников разместили видео, порочащее честь и достоинство учителя и, косвенно, других педагогов учебного заведения. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина.

По ее словам, ролик смонтировал один из подростков из-за обид на низкие оценки. Второй ученик поддержал тренд и выложил видео на своей странице исключительно ради большого количества лайков. Сегодня по решению совета профилактики учеников поставили на внутришкольный учет.

«По данному факту проводится проверка в органах МВД Республики Бурятия. По её результатам будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности законных представителей учеников. Учителям рекомендовано обратиться в Комиссию по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников при министерстве образования и науки республики», - прокомментировала омбудсмен.

Уполномоченный добавила, что такой поступок – не безобидная шутка, а правонарушение. Фото учителя – его персональные данные. Публиковать их без письменного согласия нельзя (ст. 152.1 ГК РФ и закон «О персональных данных»).

Кроме того, в ролике присутствовала нецензурная лексика, а сам монтаж был сделан так, что он унижал честь и достоинство педагога (оскорбление – ст. 5.61 КоАП РФ).

Если ребенку нет 16 лет, за него отвечают родители (ст. 5.35 КоАП РФ). Учитель может через суд требовать компенсацию морального вреда. Школа же вправе применить дисциплинарные меры.

