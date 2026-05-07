Экономика и бизнес 07.05.2026 в 11:23

В Бурятии начали строить пляж на Гусином озере за 20 миллионов

Людям обещают душ, туалеты и зону отдыха с мангалом
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Селенгинского района

В Селенгинском районе Бурятии стартовало строительство городского пляжа на Гусином озере. Территория составит 7 735 квадратных метров. Работы планируют завершить до 31 октября.

В рамках проекта предусмотрены пляжные души и раздевалки, модульный туалет, скамейки и урны и волейбольная площадка. Также появится зона отдыха для взрослых с шезлонгами, теневыми навесами и общественным мангалом. А для детишек оборудуют игровую площадку с комплексами для лазания, горками, корабликом со штурвалом и мачтой.

Кроме того, на территории высадят хвойные и лиственные деревья, декоративные кустарники.

Ранее «Номер один» сообщал, что на реализацию проекта направят 20 млн рублей. Дизайн разрабатывала команда студентов направления «Ландшафтная архитектура» под руководством старшего преподавателя кафедры «Ландшафтный дизайн и экология» Марины Дымчиковой.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
