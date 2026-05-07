Общество 07.05.2026 в 10:48

В Бурятии определили лучших врачей 2026 года

Специалистов выбирали путем открытого голосования
Текст: Карина Перова
Фото: нейросеть

В Бурятии подвели итоги республиканского этапа всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Как подчеркнули в минздраве региона, в этом году на звание лучших претендовали 35 участников в 20 номинациях.

По результатам открытого голосования победителями признаны: 

«Лучший врач хирург» — Кишикто Пунсуков, врач-детский хирург, заведующий операционным блоком Детской республиканской клинической больницы;

«Лучший онколог» — Лилия Молонова, врач-онколог Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера;

«Лучший терапевт» — Вера Бадмаева, врач-нефролог, руководитель республиканского нефрологического центра Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко;

«Лучший акушер-гинеколог» — Людмила Шедрина, врач-акушер гинеколог, заведующий отделением Городской больницы № 5;

«Лучший невролог» — Наталья Страмбовская, врач-невролог, руководитель регионального сосудистого центра для больных с ОНМК РКБ им. Н.А. Семашко;

«Лучший врач неонатолог» — Ирина Картавцева, врач-неонатолог Республиканского перинатального центра;

«Лучший анестезиолог-реаниматолог» — Цыпилма Санжиева, врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Городского перинатального центра;

«Лучший травматолог-ортопед» — Евгений Трифонов, врач травматолог-ортопед РКБ им. Н.А. Семашко;

«Лучший инфекционист» — Ирина Бальжинимаева, врач-инфекционист, заведующий Республиканским гепатологическим центром Республиканской клинической инфекционной больницы;

«Лучший врач по медицинской реабилитации» — Людмила Эрхетуева, врач-физиотерапевт Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова;

«Лучший врач по диагностическим исследованиям» — Бытыцу Пастухова, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению РКБ им. Н.А. Семашко;

«Лучший офтальмолог» — Дарима Цыренова, врач-офтальмолог, заведующий отделением ДРКБ;

«Лучший фтизиатр» — Дарима Бандеева, врач-фтизиатр участковый, и.о. главного врача Закаменской ЦРБ;

«Лучший оториноларинголог» — Надежда Цыренова, врач-оториноларинголог-сурдолог ДРКБ;

«Лучший врач-стоматолог» — Соёлма Будаева, врач-стоматолог детский Кижингинской ЦРБ;

«Лучший врач лабораторной диагностики» — Ксения Ряхина, врач лабораторный генетик РПЦ;

«Лучший участковый терапевт» — Алина Артемьева, врач-терапевт участковый Городской поликлиники №6;

«Лучший сельский врач» — Виктория Цахилова, врач — акушер-гинеколог Баунтовской ЦРБ;

«За верность профессии» — Геннадий Цыбденов, врач-уролог РКБ им. Н.А. Семашко;

«За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека» — Эрдэни Сондуев, врач сердечно-сосудистый хирург РКБ им. Н.А. Семашко и Анатолий Павлов, врач анестезиолог-реаниматолог РКБ им. Н.А. Семашко.

