В Улан-Удэ пропал 13-летний подросток

В Улан-Удэ сотрудниками полиции разыскивается 13-летний Виктор Худойбердиев. 22 апреля подросток ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мальчик европейской внешности, среднего телосложения, рост 165-170 см, волосы русые, глаза голубые. Был одет в толстовку белую с капюшоном, чёрные спортивные штаны с лампасами белого цвета, белые кроссовки. На левой руке было кольцо в виде печатки.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8(3012)29-58-73, 8(3012)29-58-02, 8(951) -627-97-62 или 102.

