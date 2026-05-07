Общество 07.05.2026 в 11:34

В Улан-Удэ пропал 13-летний подросток

Школьника ищут уже две недели
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ сотрудниками полиции разыскивается 13-летний Виктор Худойбердиев. 22 апреля подросток ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мальчик европейской внешности, среднего телосложения, рост 165-170 см, волосы русые, глаза голубые. Был одет в толстовку белую с капюшоном, чёрные спортивные штаны с лампасами белого цвета, белые кроссовки. На левой руке было кольцо в виде печатки.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8(3012)29-58-73, 8(3012)29-58-02, 8(951) -627-97-62 или 102.

Фото: полиция РБ

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
