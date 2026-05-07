Происшествия 07.05.2026 в 12:00

Суд присяжных в Бурятии оправдал мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве попутчика в поезде

Прокурор утверждал, что защита разжалобила коллегию лишними подробностями о жизни подсудимого
Текст: Станислав Сергеев
В декабре 2022 года в пассажирском поезде «Москва - Владивосток» произошла трагедия. Мужчину госпитализировали с тяжёлой черепно-мозговой травмой, от которой он скончался в больнице через две с половиной недели. Следствие обвинило в этом жителя Бурятии. Однако суд присяжных оправдал его. Прокуратура пыталась отменить приговор, настаивая, что защита незаконно давила на коллегию посторонними подробностями и предположениями.

В вагоне №2 поезда №062 между двумя пассажирами вспыхнула ссора. По версии обвинения, подсудимый нанёс оппоненту не менее двух ударов - в левую теменную область головы и в нос. Полученная черепно-мозговая травма оказалась смертельной. Потерпевшего госпитализировали в реанимацию в Благовещенске, где он скончался 23 декабря 2022 года. Следователи квалифицировали произошедшее по части 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть.

В суде присяжных подсудимый и его защитник с обвинением не согласились. Они настаивали, что травму потерпевший мог получить при других обстоятельствах - до того, как оказался в этом вагоне. Защита заявляла, что потерпевшего несколько раз снимали с других поездов сотрудники транспортной полиции, намекая на возможную причастность к его гибели иных лиц. В прениях адвокаты прямо называли имена свидетелей, которые не были привлечены к уголовной ответственности, и обсуждали версию о том, что к смерти мужчины могут быть причастны другие люди. Всё это, по мнению прокуратуры, не имело отношения к предъявленному обвинению и не должно было обсуждаться в присутствии присяжных.

Но на этом претензии гособвинителей не закончились. В апелляционном представлении они подробно перечислили методы, которыми, по их мнению, сторона защиты незаконно воздействовала на коллегию. Подсудимый неоднократно рассказывал присяжным о своём заболевании - астме. Он говорил о месте работы, а именно об охранном агентстве, и пояснял, что благодаря профессии легко может отличить преступника от обычного гражданина. Защитник публично критиковал работу следствия, заявлял о неполноте и недопустимости судебно-медицинских экспертиз, несмотря на то что суд признал их законными. Адвокат также высказывал реплики о занимаемой должности одного из свидетелей и о наличии у него специальных средств для задержания правонарушителей. Всё это, по версии прокуратуры, формировало у присяжных предвзятость и симпатию к подсудимому и отвлекало от существа обвинения.

Тем не менее, председательствующий судья в каждом случае прерывал такие высказывания и разъяснял присяжным, что они не должны учитывать эти сведения при вынесении вердикта. Коллегия удалилась на совещание после напутственного слова. Прокуратура также усмотрела нарушение в том, что присяжные не сразу ушли в совещательную комнату, а общались с неопределённым кругом лиц в течение получаса, но суд не нашёл в этом доказательств давления на коллегию.

Вердикт оказался оправдательным. Судья на его основании постановил приговор о невиновности мужчины. Прокуратура пыталась обжаловать решение в Верховном суде Бурятии, но апелляционная инстанция признала, что суд первой инстанции действовал в рамках закона, своевременно пресекал нарушения, а вердикт был ясным и непротиворечивым. Оправдательный приговор вступил в силу. За подсудимым признали право на реабилитацию.

Фото: «Номер один»
