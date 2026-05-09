В Бурятии благотворители подарили пенсионерке стиральную машину и тонометр

В Бурятии благотворители и центр социальной помощи «Аэлита» помогли еще одной одинокой пенсионерке с непростой судьбой. Неравнодушные жители собрали средства на стиральную машину и тонометр для 69-летней Ольги Щетинкиной.

Женщина выросла в детском доме, много лет честно трудилась – сначала на авиазаводе, а позже получила образование библиотекаря и долгие годы работала в Кижингинском районе. В 1999 году Ольга получила 3 группу инвалидности по зрению. Однако даже после ухудшения здоровья и закрытия библиотеки продолжала трудиться техработником до самой пенсии.

Сегодня она живет одна – единственный сын погиб в ДТП. Активисты отметили: несмотря на тяжелые испытания, пенсионерка остается светлым, добрым и позитивным человеком, всегда с теплотой говорит о людях и своей земле.

«Сейчас Ольга Николаевна ждет квоту на операцию в Москве по удалению опухоли глаза. Пенсия у нее минимальная, и средств едва хватает на самое необходимое. От всей души благодарим каждого, кто не остался в стороне. Спасибо за помощь, поддержку, переводы, добрые слова и участие. Вместе мы делаем большое доброе дело», - прокомментировали в «Аэлите».

