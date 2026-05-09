Общество 09.05.2026 в 12:23

В Бурятии благотворители подарили пенсионерке стиральную машину и тонометр

Женщина живет одна и имеет инвалидность по зрению
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии благотворители подарили пенсионерке стиральную машину и тонометр
Фото: центр социальной помощи «Аэлита»

В Бурятии благотворители и центр социальной помощи «Аэлита» помогли еще одной одинокой пенсионерке с непростой судьбой. Неравнодушные жители собрали средства на стиральную машину и тонометр для 69-летней Ольги Щетинкиной.

Женщина выросла в детском доме, много лет честно трудилась – сначала на авиазаводе, а позже получила образование библиотекаря и долгие годы работала в Кижингинском районе. В 1999 году Ольга получила 3 группу инвалидности по зрению. Однако даже после ухудшения здоровья и закрытия библиотеки продолжала трудиться техработником до самой пенсии.

Сегодня она живет одна – единственный сын погиб в ДТП. Активисты отметили: несмотря на тяжелые испытания, пенсионерка остается светлым, добрым и позитивным человеком, всегда с теплотой говорит о людях и своей земле.

«Сейчас Ольга Николаевна ждет квоту на операцию в Москве по удалению опухоли глаза. Пенсия у нее минимальная, и средств едва хватает на самое необходимое. От всей души благодарим каждого, кто не остался в стороне. Спасибо за помощь, поддержку, переводы, добрые слова и участие. Вместе мы делаем большое доброе дело», - прокомментировали в «Аэлите».

Ранее «Номер один» сообщал, как благотворители подарили микроволновку пенсионерам, пострадавшим от пожара.

Теги
благотворительность

Все новости

В Монголии начали проект по посадке миллиарда деревьев
09.05.2026 в 13:47
В Улан-Удэ иномарка разлетелась на части после ДТП
09.05.2026 в 13:16
В Закаменске появилась 85-мм дивизионная пушка Д-44
09.05.2026 в 13:03
В Улан-Удэ память павших почтили артиллерийским залпом
09.05.2026 в 12:30
В Бурятии благотворители подарили пенсионерке стиральную машину и тонометр
09.05.2026 в 12:23
Владимир Павлов: «9 Мая – это священная дата в истории нашей страны»
09.05.2026 в 11:55
Улан-удэнцев зовут на техническое открытие колеса обозрения в «сотых»
09.05.2026 в 11:17
Еще один житель Бурятии поплатится за пал сухой травы
09.05.2026 в 11:08
Ипотека для заемщиков Бурятии удлинилась по срокам
09.05.2026 в 11:01
Иркутянку заставили выселить голубей из квартиры через суд
09.05.2026 в 10:41
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Монголии начали проект по посадке миллиарда деревьев
9 мая жители страны вышли в леса с целью поменять климат
09.05.2026 в 13:47
В Закаменске появилась 85-мм дивизионная пушка Д-44
Орудие широко применялось в Советской армии
09.05.2026 в 13:03
В Улан-Удэ память павших почтили артиллерийским залпом
Участие в церемонии полуденного выстрела принял Председатель Народного Хурала
09.05.2026 в 12:30
Владимир Павлов: «9 Мая – это священная дата в истории нашей страны»
Председатель Народного Хурала принял участие в праздновании годовщины Великой Победы
09.05.2026 в 11:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru