Общество 09.05.2026 в 10:41

Иркутянку заставили выселить голубей из квартиры через суд

Она устроила голубятню в многоквартирном доме
Текст: Иван Иванов
Фото: главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Жительница Иркутска оказалась в центре внимания после того, как превратила свою квартиру в настоящую голубятню. Игнорируя санитарные нормы и жалобы соседей, женщина держала уличных голубей в жилом помещении, что привело к антисанитарному состоянию квартиры, покрытой пометом, и распространению неприятного запаха. Об этом сообщает «Ирсити.ру».

Ситуация потребовала вмешательства судебных приставов. По решению суда, иркутянку обязали провести полную дезинфекцию жилья, очистить его от птичьего помета и, самое главное, избавиться от голубей, запретив в дальнейшем содержать уличных птиц дома.

Несмотря на судебное предписание, женщина не спешила выполнять требования. За игнорирование решения суда судебные приставы возбудили исполнительное производство и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей. Ей также разъяснили, что дальнейшее неисполнение может повлечь административную ответственность и дополнительные расходы, в том числе на вызов специалистов для дезинфекции и отлова птиц.

Только после применения этих мер жительница Иркутска приступила к уборке. При повторной проверке приставы убедились, что квартира была приведена в порядок: проведена дезинфекция, удален помет, а голубей в помещении больше не было. В результате исполнительное производство было успешно завершено.

