В Закаменске появилась 85-мм дивизионная пушка Д-44

Сегодня в честь Дня Победы в Закаменске появился новый символ мужества – 85-мм дивизионная пушка Д-44. Это советское артиллерийское орудие, предназначенное для уничтожения живой силы, огневых средств и бронетехники противника.

Пушка отличается высокой скорострельностью, хорошей баллистикой и надежностью. Она широко применялась в Советской армии и поставлялась на экспорт.

«Выражаем огромную благодарность сотрудникам отдела по благоустройству администрации города, которые проделали колоссальную работу, чтобы это орудие было выделено для нашего города, министерству обороны РФ и спонсорам, без помощи которых его доставка и установка были бы невозможны. Пусть этот мемориал станет местом памяти, гордости и благодарности для всех поколений», - прокомментировали в администрации Закаменска.