Общество 09.05.2026 в 11:17
Улан-удэнцев зовут на техническое открытие колеса обозрения в «сотых»
Аттракцион уже проверили и зарегистрировали
Текст: Карина Перова
Жителей и гостей Улан-Удэ приглашают на техническое открытие колеса обозрения «Солнце Бурятии» в «сотых» кварталах.
Как сообщили в администрации города, праздничная программа начнется сегодня в 14:00 (возрастное ограничение 0+). Аттракцион уже проверили, зарегистрировали – кататься безопасно, заверили специалисты.
Ранее подчеркивалось, что высота колеса составляет 46 метров. Всего предусмотрено 24 кабинки, три из них – с прозрачным полом.