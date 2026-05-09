Улан-удэнцев зовут на техническое открытие колеса обозрения в «сотых»

Жителей и гостей Улан-Удэ приглашают на техническое открытие колеса обозрения «Солнце Бурятии» в «сотых» кварталах.

Как сообщили в администрации города, праздничная программа начнется сегодня в 14:00 (возрастное ограничение 0+). Аттракцион уже проверили, зарегистрировали – кататься безопасно, заверили специалисты.

Ранее подчеркивалось, что высота колеса составляет 46 метров. Всего предусмотрено 24 кабинки, три из них – с прозрачным полом.