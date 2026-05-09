Экономика и бизнес 09.05.2026 в 11:01

Ипотека для заемщиков Бурятии удлинилась по срокам

Каждый пятый заемщик будет платить кредит после 70 лет
Текст: Иван Иванов
Ипотечные кредиты в стране становятся все более обременительными, что ведет к увеличению сроков выплат и необходимости погашать займы до достижения преклонного возраста. По данным пресс-службы Центробанка, за вторую половину 2025 года в регионах каждый пятый, или 19% выданной ипотеки, пришелся на заемщиков, которым на момент планового погашения кредита исполнится 70-75 лет.

Доля заемщиков, которые по расчетам должны выплатить ипотеку в возрасте 60 лет и старше, увеличилась за последние полгода на 5 процентных пунктов, составив 65% от общего объема выданных кредитов. Основной причиной такой тенденции является удлинение сроков ипотечных займов: во второй половине 2025 года 56% выданных кредитов были заключены на срок от 25 до 30 лет. Средневзвешенный срок ипотечных кредитов впервые превысил 26 лет (313,6 месяца) к концу прошлого года.

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова отметила, что большинство заемщиков смогут погасить ипотеку только после наступления пенсионного возраста. Учитывая, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2024 году составляла 72,84 года, а в феврале вице-президент Российской академии образования Геннадий Онищенко озвучил среднюю продолжительность жизни в 74,2 года, многим россиянам придется выплачивать ипотеку фактически до конца жизни.

