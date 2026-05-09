Владимир Павлов: «9 Мая – это священная дата в истории нашей страны»

В Улан-Удэ состоялся военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году он прошел без военной техники – соответствующее решение было принято оргкомитетом совместно с военными в целях обеспечения безопасности.По площади Советов прошли двадцать пять пеших парадных расчетов – около полутора тысяч военнослужащих.Парад начался с боя кремлевских курантов. Под песню «Священная война» знаменная группа внесла на центральную площадь Улан-Удэ Государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы. В ее состав вошли офицеры, чьи подразделения являются достойными продолжателями традиций ветеранов Великой Отечественной войны. За время проведения спецоперации наши военнослужащие неоднократно демонстрировали мужество, стойкость и отвагу. Именно им предоставили честь открывать парад Победы на главной площади столицы республики.

После объезда парадного строя и рапорта командующего парадом гвардии полковника Евгения Смирнова к участникам обратился начальник штаба 36-й гвардейской общевойсковой армии, Герой России, гвардии генерал-майор Владимир Белявский. С 81-й годовщиной Великой Победы собравшихся поздравил Глава Бурятии. Под звуки Гимна России память павших почтили минутой молчания и троекратным «ура».

Первым на площадь вслед за командующим парадом вышел сводный взвод барабанщиков, задавший темп остальным расчетам. В парадном строю прошли офицеры управления 36-й гвардейской общевойсковой армии, военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады и 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады – среди них 7 Героев России, тысячи кавалеров Ордена Мужества и других боевых наград. Затем проследовали расчеты 103-й ракетной бригады, 30-й гвардейской артиллерийской бригады, 35-й гвардейской зенитной ракетной бригады. Прошли связисты 75-й гвардейской бригады и военнослужащие 26-го гвардейского полка РХБЗ, удостоенные этих почетных наименований в ходе боевых действий. Одним из самых ярких моментов стало прохождение 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады – соединения, в котором 9 Героев России.

Тепло зрители приветствовали женский парадный расчет, воспитанников кадетских школ, военного учебного центра при ВСГУТУ, Центра «ВОИН», участников движения «ЮНАРМИЯ». Завершали шествие музыканты сводного оркестра Бурятского военного гарнизона.

По завершении прохождения войск ведущие напомнили о бессмертном подвиге воинов из Бурятии: во время Великой Отечественной на фронт ушли почти 120 тысяч уроженцев республики, 37 стали Героями Советского Союза, 12 – полными кавалерами ордена Славы.

На параде присутствовали и представители власти. Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов поздравил жителей республики с Днем Победы. В его словах не было формальности, только та особая, сдержанная благодарность, которую рождает память.– 9 Мая – это священная дата в истории нашей страны, символ мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине. В этот день мы с особой благодарностью вспоминаем поколение победителей – тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, пережил тяжелые военные годы и подарил нам мирное будущее, – обратился к собравшимся Владимир Павлов.Он напомнил: Бурятия внесла достойный вклад в общую Победу. Наши земляки проявили героизм на полях сражений и самоотверженность в труде, помогая фронту и стране выстоять в годы тяжелейших испытаний.Председатель парламента провел прямую линию – от окопов Великой Отечественной к сегодняшним бойцам специальной военной операции.– Сегодня, когда наши военнослужащие выполняют задачи специальной военной операции, защищая интересы России, безопасность и мирное будущее страны, особенно важно сохранять преемственность поколений, поддерживать защитников Отечества и их семьи. Мужество наших бойцов – достойное продолжение ратных традиций поколения победителей, – подчеркнул Владимир Павлов. – Наша обязанность – сохранить историческую правду, передать молодому поколению память о подвиге советского народа, окружить вниманием и заботой ветеранов, тружеников тыла, детей войны, участников специальной военной операции и их близких.В завершение речи парламентарий пожелал всем жителям нашей республики крепкого здоровья, мира, благополучия, душевного тепла и уверенности в завтрашнем дне.– Пусть память о Великой Победе всегда объединяет нас, укрепляет любовь к Родине и ответственность за будущее России, – заключил он.Парад стал лишь началом празднования Дня Победы. Финальной точкой программы станет двадцатиминутный артиллерийский салют на острове Комсомольский.