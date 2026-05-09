Общество 09.05.2026 в 12:30

В Улан-Удэ память павших почтили артиллерийским залпом

Участие в церемонии полуденного выстрела принял Председатель Народного Хурала
Текст: Служба информации «Номер один»
В Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии принял участие Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов.

– Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы. 9 Мая – это священная дата для нашей страны и для каждой семьи. Это символ мужества, стойкости и непобедимости нашего народа. В этот день мы особенно остро чувствуем, как нужно любить свою Родину, любить свое Отечество и защищать его от всяких посягательств, – обратился к собравшимся Владимир Павлов.

Он подчеркнул, что полуденный выстрел посвящен подвигу поколения, которое выстояло в тяжелейшей войне и обеспечило будущее страны. Отдельно Председатель Народного Хурала сказал о сегодняшних защитниках:

– Мы гордимся участниками специальной военной операции, которые, следуя подвигу поколения победителей, достойно выполняют боевые задачи и решают судьбу нашей Родины. Победа обязательно будет за нашей страной, – заявил парламентарий. – Желаю всем мира, крепкого здоровья и благополучия. Слава России!

Символический выстрел из артиллерийского орудия произвел Сергей Варавин – отец участника специальной военной операции, ветеран труда Республики Бурятия.

Варавин служил в морских частях пограничных войск, охранял северные рубежи в Баренцевом море. Сейчас, находясь на пенсии, помогает волонтерам движения «Все для фронта, все для Победы». Его сын, Александр Сергеевич Варавин, служил рядовым разведчиком в 5-й отдельной гвардейской Тацинской краснознаменной ордена Суворова второй степени танковой бригаде. Героически погиб в сентябре 2023 года.

Боевые товарищи в память о его поступках собрали средства на создание фильма-воспоминания.

Сын Варавина посмертно награжден медалью «За участие в СВО. Благодарная Бурятия» и Орденом Мужества. На фасаде школы, где он учился, установлена мемориальная доска, также в память о нем проводятся турниры по военно-прикладному искусству.

