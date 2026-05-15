Участник СВО из Бурятии не смог получить квартиру от государства как сирота

Житель Джидинского района, оставшийся без родителей в семилетнем возрасте, безуспешно попытался через суд восстановить своё право на жильё как сирота. Мужчине уже 38 лет, но он уверял, что его вовремя не поставили на учёт и не дали квартиру. Однако суд напомнил: на всё есть сроки, а у жены уже есть своя недвижимость, так что нуждающимся его не признать.Мужчина остался без родителей в 1994 году - мать и отца лишили родительских прав. В 2004 году он стал совершеннолетним. По закону, сироты имеют право на бесплатное жильё, но только до достижения 23 лет и при условии, что они сами или их опекуны успеют подать заявление. Истец с заявлением не обращался. Он учился в школе, потом служил в армии, работал в другом регионе, создал семью. Лишь в 2024 году, спустя почти два десятилетия, он подал иск к районной администрации, потребовав включить его в список нуждающихся.В суде мужчина и его представитель настаивали: виноваты органы опеки - они не разъяснили сироте его права и не подали заявление вовремя. Однако суд апелляционной инстанции, изучив дело, напомнил: с 18 до 23 лет у мужчины было целых пять лет, чтобы решить свой жилищный вопрос самостоятельно. За это время он окончил школу, отслужил в армии, работал - то есть был полностью дееспособен и не находился в беспомощном состоянии. Никаких уважительных причин, которые помешали бы ему обратиться к чиновникам, суд не нашёл.К тому же, как выяснилось, сегодня мужчина фактически не нуждается в жилье. Он женат. Его супруга в 2015 году, уже в браке, купила дом и земельный участок. По закону всё нажитое в браке имущество считается совместным, даже если оформлено на одного из супругов. Площадь дома - более 50 квадратных метров. С учётом жены и троих детей доли на каждого хватает, чтобы превысить учётную норму. Даже если бы мужчина не пропустил сроки, сейчас он всё равно не смог бы претендовать на квартиру от государства - потому что его семья уже обеспечена жильём.Суд встал на сторону администрации и Минсоцзащиты. Решение суда первой инстанции оставили без изменения. Апелляционную жалобу отклонили. Право на жильё, которым не воспользовались вовремя, сгорело.Фото: «Номер один»