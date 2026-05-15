В Бурятии золотодобытчики загубили две реки

В Баунтовском районе Бурятии установили факты незаконной разработки карьеров тяжелой техникой возле рек Большой Дипкош и Доломо. Там добывали россыпное золото.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что эти действия повлекли гибель кормовых организмов, нарушение путей миграции, а водоохранная зона и прибрежная защитная полоса утратили свое назначение. Окружающей среде был причинен ущерб на общую сумму 189 тыс. рублей.

По данному факту в отношении неустановленных лиц завели два уголовных дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам).

«Расследование взято на контроль в прокуратуре», - заключили в надзорном ведомстве.

