Общество 15.05.2026 в 12:49
«Инфраструктура для жизни»: на региональной дороге к Закаменску приступили к укладке асфальта
Ремонт на 15-километровом участке завершат в этом году
Текст: Андрей Константинов
В Закаменском районе Бурятии продолжается масштабный ремонт дорог. На участке 30–45 км региональной трассы «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией» началась укладка асфальтобетонного покрытия. В эти дни на месте работает асфальтоукладочный комплекс, осталось завершить ремонт моста через реку Темник и путепровода. Все работы планируется завершить в этом году.
– В настоящее время дорожники уложили 5 км нижнего слоя. Всего их будет два. Работы ведутся по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ремонт на 15-километровом участке стартовал в прошлом году: дорожники сняли старое полотно, подготовили новое землеполотно, уложили «одежду» из щебёночно-песчаной смеси, – сообщил в своем канале Макс глава Бурятии Алексей Цыденов. – Сегодня работает асфальтоукладочный комплекс, осталось уложить асфальт и закончить ремонт моста через реку Темник и путепровода. Все работы подрядчик намерен завершить в этом году.
В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершен ремонт участка 250–260 км в Закаменском районе – между селами Бургуй и Цакир. В нормативное состояние приведено 56 километров дороги, в том числе на подъезде к городу Закаменск (272-286 км), участок до перевала Юхта (260-272 км) и мост через реку Гэгэтуй (119 км).
