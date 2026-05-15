В Бурятии зэку пытались передать посылку с десятью телефонами

В Бурятии сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 8 пресекли очередную попытку доставки запрещенных предметов.

Во время досмотра посылки, адресованной одному из осужденных, отбывающих наказание в учреждении, они обнаружили и изъяли десять телефонов и столько же блоков питания к ним.

«Лицо, предпринявшее попытку доставки запрещенных предметов, установлено. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - отметили в УФСИН по Бурятии.