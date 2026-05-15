Культура 15.05.2026 в 12:56

Увидеть, что будет с балетом Бурятии, смогут зрители концерта БРХК «Шаг вперед»

Текст: Служба информации "Номер один"
6 июня в 17:00 на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится гала-концерт «Шаг вперед». Выпускники Бурятского хореографического колледжа покажут то, чему посвятили годы. Также выступят танцевальные коллективы «Угол зрения», «Акварель» и Dance Hall.

«За один вечер перед вами развернётся целая вселенная танца - от кристальной чистоты классического балета до дерзкой, ломающей каноны современной хореографии, - говорит Эльвира Доржиева, директор БРХК. - Это редкая возможность почувствовать тот драйв, который бывает только в момент перехода от ученика к профессионалу, когда артист стремится показать лучшее и полон энтузиазма».

Любители классического балета будут рады увидеть великую классику: адажио из балета «Барышня и хулиган» на музыку Шостаковича, «Сарацинский танец» и вариация Раймонды из «Раймонды» Глазунова, а также вариация Зигфрида из «Лебединого озера».

Также можно будет увидеть болеро из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса, который известен своей невероятной атмосферой испанского праздника, темпераментных танцев и виртуозной техники артистов. Это один из самых жизнерадостных и ярких балетов классического репертуара.

А вариация раба из балета Адольфа Адана «Корсар» одна из самых технически сложных и эффектных мужских вариаций. Это «бенефис» мужской силы и грации, ведь артисту надо исполнить сложнейшие элементы: высокие прыжки (антраша, жете), требующие мощной работы ног; быстрые и точные вращения, демонстрирующие контроль над телом. Исполнение этой вариации — показатель высшего класса для артиста балета.

Поклонников современной хореографии ждут выступления таких танцевальных коллективов, как «Угол зрения», «Акварель» и Dance Hall. Они покажут свои лучшие номера, некоторые из которых созданы недавно.

«Мы решили их пригласить, потому что это одни из лучших коллективов нашего города, - говорит Павел Окунев, продюсер БРХК. - И помимо классического балета будет и хип-хоп, и модерн, и контемпорари - очень насыщенный танцевальный вечер».

«Этот концерт нельзя пропустить, потому что через несколько лет вы будете с гордостью говорить: «Я видел, как они начинали» - подчеркнула Соелма Дагаева, министр культуры РБ. Энергия этого вечера не повторится — она уникальна, как уникален каждый первый шаг.

Когда: 6 июня, 17:00
Где: Бурятский театр оперы и балета
Билеты: 300 – 800 ₽
Возрастное ограничение: 0+

