Общество 15.05.2026 в 12:30

Мужчины в Бурятии в 2 раза чаще женщин задумываются над сменой работы

Это выяснили аналитики МегаФона и Авито Работы в совместном исследовании
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Мужчины в Бурятии в 2 раза чаще женщин задумываются над сменой работы
Фото: предоставлено компанией МегаФон
Жители Бурятии активно интересуются возможностями трудоустройства и дополнительной занятости. В первом квартале 2026 года оживлённость пользователей на сайтах по поиску работы выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая заработная плата по стране составила 73 111 руб./мес., выяснили аналитики МегаФона и Авито Работы в совместном исследовании.

Мужчины в Бурятии задумываются над сменой должности, места работы и поиском дополнительных вариантов занятости в два раза чаще, чем женщины. Соискатели 35-44 лет мужского пола показывают самый высокий интерес – на них приходится 27% от объёма данных, израсходованного на сервисах с вакансиями.

В целом в республике возрастная категория 35-44 лет лидирует, её доля составляет 41% среди остальных кандидатов. Дальше идут соискатели 45-54 лет (27%) и 25-34 лет (22%). Последние при этом стоят на первом месте по динамике спроса на трудоустройство: за последние полгода они увеличили трафик на сайтах с вакансиями на 30%. Школьники и студенты стали единственной группой, которая показала отрицательный результат.

Чаще всего соискатели смотрят вакансии и отправляют резюме будущим работодателям в четверг и субботу, а в понедельник и воскресенье предпочитают брать паузу на отдых.

В Бурятии в прошлом году самым «тихим» месяцем по вопросу смены работы стал декабрь. Пиковым периодом стала осень, когда трафик был почти на треть больше среднемесячного значения.

Активность соискателей в России продолжает расти, и этот тренд наблюдается не только в выборке по полу и возрасту, но и по определённым профессиям. Также фиксируется увеличение инициативности соискателей по многим направлениям, включая прикладные специальности и квалифицированных специалистов.

«По данным Авито Работы, в период с февраля по март 2026 года рынок труда показал значительный рост вовлечённости среди соискателей. Количество резюме для вакансий изолировщика увеличилось на 138%, а среднее зарплатное ожидание составило 141 726 руб./мес. Сильный рост наблюдается и в других профессиях: садовники — на 111%, с зарплатными ожиданиями в 72 417 руб/мес, а сортировщики — на 80% (73 162 руб./мес.). В свою очередь, динамика числа вакансий, также впечатляющая: для изолировщиков вакансий стало больше на 168%, а для электромонтеров — на 130%. Это подтверждает растущий интерес к рабочим специальностям, в которых наблюдается высокая конкуренция за квалифицированные кадры», — прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.
Теги
работа

Все новости

Житель Бурятии обокрал задремавшего в кафе человека
15.05.2026 в 13:48
В Бурятии двух гаишников отправили в СИЗО
15.05.2026 в 13:46
В Горсовете Улан-Удэ обсудили работу с «трудными» детьми
15.05.2026 в 13:38
Парочка из Улан-Удэ пыталась сбывать героин, клефедрон и мефедрон
15.05.2026 в 13:29
Жителей Бурятии предупреждают о фейковых медиках
15.05.2026 в 13:12
Увидеть, что будет с балетом Бурятии, смогут зрители концерта БРХК «Шаг вперед»
15.05.2026 в 12:56
Республиканская поликлиника в Улан-Удэ останется без колл-центра
15.05.2026 в 12:52
«Инфраструктура для жизни»: на региональной дороге к Закаменску приступили к укладке асфальта
15.05.2026 в 12:49
Житель Бурятии обменял двух украденных овец на две бутылки водки
15.05.2026 в 12:47
Мужчины в Бурятии в 2 раза чаще женщин задумываются над сменой работы
15.05.2026 в 12:30
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
Житель Бурятии обокрал задремавшего в кафе человека
Уходя, он прихватил с собой его телефон
15.05.2026 в 13:48
В Бурятии двух гаишников отправили в СИЗО
Их обвиняют в получении взятки
15.05.2026 в 13:46
В Горсовете Улан-Удэ обсудили работу с «трудными» детьми

Юных правонарушителей становится все больше

15.05.2026 в 13:38
Парочка из Улан-Удэ пыталась сбывать героин, клефедрон и мефедрон
Они действовали в составе ОПГ
15.05.2026 в 13:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru