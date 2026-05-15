Житель Бурятии обменял двух украденных овец на две бутылки водки

В Бурятии 51-летний житель Баргузинского района обчистил животноводческую стоянку у села Ягодное Селенгинского района. Он увел двух овец, а также стащил музыкальную колонку и портативное зарядное устройство. Примечательно, что мужчина устроился на работу на эту заимку всего за две недели до кражи.

Накануне утром в полицию позвонила 62-летняя жительница Улан-Удэ (вероятно, владелица стоянки). Она сообщила, что общий ущерб составил 118 тысяч рублей. Сотрудникам ОМВД России по Селенгинскому району удалось задержать подозреваемого. К слову, у него уже есть судимость за имущественные преступления.

В день кражи пьяный мужчина встретил на берегу реки рыбака и предложил ему купить двух овец в обмен на две бутылки водки. Сбыв животных, он вернулся на заимку, забрал колонку и зарядное устройство, после чего скрылся.

Похищенную электронику у фигуранта изъяли. Также полицейские установили личность рыбака, у которого обнаружили одну из овец. Второе животное он успел перепродать третьему лицу, в настоящее время его местонахождение устанавливается.

«Следователем возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренному ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», - рассказали в МВД по Бурятии.