Общество 15.05.2026 в 13:12
Жителей Бурятии предупреждают о фейковых медиках
«Липовые» специалисты просят проголосовать за них
Текст: Карина Перова
В Селенгинском районе Бурятии распространяется недостоверная информация. Людям идут рассылки с фейковых страниц от имени медработников Гусиноозерской ЦРБ.
«Липовые» специалисты якобы участвуют в конкурсе на звание лучшего медработника в Гусиноозерске и просят жителей проголосовать за них.
«Уважаемые земляки, конкурса мы никакого не проводим, голосовать ни за кого не нужно. Будьте бдительны, не переходите по подозрительным ссылкам», - прокомментировал главврач Гусиноозерской ЦРБ Игорь Песков.
Тегифейк гусиноозерск