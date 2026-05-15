Жителей Бурятии предупреждают о фейковых медиках

В Селенгинском районе Бурятии распространяется недостоверная информация. Людям идут рассылки с фейковых страниц от имени медработников Гусиноозерской ЦРБ.

«Липовые» специалисты якобы участвуют в конкурсе на звание лучшего медработника в Гусиноозерске и просят жителей проголосовать за них.

«Уважаемые земляки, конкурса мы никакого не проводим, голосовать ни за кого не нужно. Будьте бдительны, не переходите по подозрительным ссылкам», - прокомментировал главврач Гусиноозерской ЦРБ Игорь Песков.