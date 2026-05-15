Тубдиспансер в Улан-Удэ больше 9 лет не может устранить нарушения санитарных норм

В Улан-Удэ противотуберкулёзный диспансер больше девяти лет не может привести свою работу в соответствие с санитарными требованиями. Суд обязал учреждение устранить нарушения ещё в 2016 году, но до сих пор три пункта остаются невыполненными. Минздрав в очередной раз попытался отсрочить исполнение решения - до конца 2026 года. Суд отказал.Разбирательство началось в 2016 году. Управление Роспотребнадзора потребовало через суд, чтобы диспансер устранил многочисленные нарушения санитарного законодательства. Суд встал на сторону надзорного ведомства: обязал лечебное учреждение выполнить все требования, а Минздрав - обеспечить финансирование. Срок тогда дали до 1 ноября 2017 года. Решение вступило в силу.Но прошло больше девяти лет. Часть требований диспансер всё-таки выполнил, однако три пункта до сих пор не исполнены. Все они касаются санитарно-эпидемиологических норм.В феврале 2026 года Министерство здравоохранения Бурятии снова обратилось в суд с просьбой об отсрочке - на этот раз до 31 декабря 2026 года. Чиновники объясняли: чтобы выполнить оставшиеся работы, нужно дополнительное финансирование из республиканского бюджета. Минздрав подаёт бюджетные заявки, но их отклоняет рабочая группа. Других доходов у ведомства нет, а значит, без целевых денег из казны исполнить решение невозможно.Суд первой инстанции, а затем и апелляционный, встали на сторону Роспотребнадзора. Отсрочку не дали. В определении судья указал: отсутствие денег не является исключительным обстоятельством, тем более что решение не исполняется уже девять лет. Заявитель не привёл никаких новых доводов по сравнению с предыдущими аналогичными просьбами, которые суд уже отклонял. Более того, нет никаких гарантий, что к концу 2026 года работы будут сделаны. Да и сам запрашиваемый срок чиновники называют приблизительно - точных расчётов и планов нет.Судья сделал акцент на том, что решение суда направлено на охрану здоровья пациентов. Длительное неисполнение противоречит принципам правосудия. Отсрочка в этой ситуации, по мнению суда, лишь затягивает реальное исполнение.Определение вступило в силу. Минздрав снова обязан найти средства, а диспансер - завершить работы. Когда это произойдёт - неизвестно.Фото: «Номер один»