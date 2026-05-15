Происшествия 15.05.2026 в 15:32

Сотрудников одной из самых богатых компаний в Забайкалье отправили в колонию

Они передали деловым партнёром взяток на 21 миллиона рублей
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
В Чите суд вынес приговор двум сотрудникам компании «Восток ГеоСервис Партнер», которых признали виновными в получении коммерческого подкупа на сумму более 21 миллиона рублей. По данным следствия, деньги и имущество им передавали представители других организаций за содействие в заключении договоров на инженерно-геологические изыскания. Одного из участников схемы, передававшего деньги, также признали виновным и назначили ему штраф.

Как сообщает «Чита.ру», преступления совершались в период с 2022 по 2023 год. Следствие установило, что сотрудники компании, выполнявшие управленческие функции, получали денежные средства частями от генерального директора ООО «Забтранспроект» и представителя ООО «Сибстройизыскания+». Общая сумма коммерческого подкупа составила 21,1 миллиона рублей.

Центральный районный суд Читы приговорил фигурантов дела к 5 и 7,5 года исправительной колонии строгого режима. Кроме того, им на три года запретили занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в сфере инженерно-геологических изысканий. Суд также постановил конфисковать имущество и денежные средства на сумму 2 миллиона рублей.

На имущество подсудимых стоимостью около 12 миллионов рублей наложен арест, который сохранится до исполнения приговора. Человека, передававшего деньги, оштрафовали на 1,9 миллиона рублей. Дополнительно суд взыскал в доход государства 19 миллионов рублей, полученных преступным путем.

Компания «Восток ГеоСервис Партнёр» занимается геологической разведкой и работает на ряде месторождений Забайкальского края. Она входит в структуру Highland Gold, конечным владельцем которой является российский миллиардер Владислав Свиблов. По итогам 2025 года выручка компании составила 8,7 миллиарда рублей, а прибыль — 571,5 миллиона рублей.
