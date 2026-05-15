Общество 15.05.2026 в 13:48

Житель Бурятии обокрал задремавшего в кафе человека

Уходя, он прихватил с собой его телефон
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ полиция задержала 42-летнего мужчину, который украл сотовый телефон у своего нового знакомого. Кража произошла в кафе, когда 25-летний изрядно выпивший мужчина уснул в кафе за столом. Проснувшись молодой человек не обнаружил гаджета, стоимостью больше 20 тысяч, и обратился в полицию.

Правоохранителям он рассказал, что утром, будучи нетрезвым, познакомился с мужчиной и отправился с ним в ближайшее кафе продолжать распивать спиртное. Планируя подключить телефон к зарядному устройству, он оставил его на столе, однако от количества выпитого уснул. Новый знакомый, воспользовавшись случаем, и уходя прихватил гаджет с собой.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска был задержан 42-летний собутыльник горожанина. По словам фигуранта, он забрал со стола телефон и отправился дальше распивать алкоголь. Телефон он выключил, банковскую карту выбросил, а зарядное устройство потерял по дороге, - рассказали в полиции республики. В настоящее время телефон изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД РБ

 

Житель Бурятии обокрал задремавшего в кафе человека
