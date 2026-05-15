Общество 15.05.2026 в 14:42

В Улан-Удэ дольщики выбивают свои деньги с компании Владимира Хусаева

Наличные, которые они вносили в кассу компании, исчезли
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ дольщики выбивают свои деньги с компании Владимира Хусаева
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
12 мая Железнодорожный райсуд Улан-Удэ удовлетворил иск Госстройжилнадзора Бурятии к ООО СЗ «МосКомСтрой», которое строит ЖК «Мегаполис» в Улан-Удэ. Он был подан в интересах гражданки с требованиями пополнить счёт эскроу в течение 10 дней, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Ранее в Госстройжилнадзор поступило обращение от женщины об отсутствии средств на эскроу-счете. Деньги она внесла наличными в кассу застройщика, что подтверждалось квитанцией к приходному кассовому ордеру. Однако застройщик требования о пополнении счёта игнорировал.

Также по ходатайству Госстройжилнадзора Арбитражный суд Бурятии запретил застройщику заключать новые договоры долевого строительства. Кроме того, ведомство назначило застройщику штраф за неисполнение предписаний о раскрытии информации и сведений.

«Всего Госстройжилнадзор получил 72 письменных обращения граждан - участников долевого строительства, гражданам разъяснены нормы законодательства. По признакам преступлений направлены материалы в правоохранительные органы для принятия мер», - отметили в пресс-службе правительства Бурятии.

Напомним, ранее на владельца компании, бизнесмена Владимира Хусаева возбудили уголовное дело по статье 200.3 УК РФ (привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов).

Как уже сообщал «Номер один», жилой комплекс «Мегаполис» стал настоящей головной болью для властей Бурятии. Там пока сдали только один дом, да и тот с многочисленными проблемами. Завершение строительства других оказалось под большим вопросом. Между тем в квартиры в этом ЖК вложили деньги 2,5 тысячи семей.

Сейчас ситуацию с ЖК «Мегаполис» пытается разрулить лично глава Бурятии Алексей Цыденов. Для продолжения реализации проекта власти экстренно ищут нового инвестора.

Между тем сейчас компании «МосКомСтрой» грозит банкротство. Она задолжала иркутской компании «МетКом» 390 миллионов рублей. Иркутяне уже подали иск в Арбитражный суд о признании бурятского застройщика несостоятельным.
Теги
Мегаполис

Все новости

Колонка неожиданно включилась посреди ночи и предупредила семью об опасности: «Если бы не она, мы бы погибли...»
15.05.2026 в 15:12
В Улан-Удэ дольщики выбивают свои деньги с компании Владимира Хусаева
15.05.2026 в 14:42
Бывший руководитель МУП «Ангарский трамвай» покатался на славу
15.05.2026 в 14:14
«Сын вышел на связь, он живой»
15.05.2026 в 14:07
Тубдиспансер в Улан-Удэ больше 9 лет не может устранить нарушения санитарных норм
15.05.2026 в 14:00
Житель Бурятии обокрал задремавшего в кафе человека
15.05.2026 в 13:48
В Бурятии двух гаишников отправили в СИЗО
15.05.2026 в 13:46
В Горсовете Улан-Удэ обсудили работу с «трудными» детьми
15.05.2026 в 13:38
Парочка из Улан-Удэ пыталась сбывать героин, клефедрон и мефедрон
15.05.2026 в 13:29
Жителей Бурятии предупреждают о фейковых медиках
15.05.2026 в 13:12
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
Колонка неожиданно включилась посреди ночи и предупредила семью об опасности: «Если бы не она, мы бы погибли...»
Семья из Иркутского района спаслась в пожаре благодаря умной колонке

15.05.2026 в 15:12
«Сын вышел на связь, он живой»
Боец, которого искали в Новосибирске две недели, нашелся
15.05.2026 в 14:07
Тубдиспансер в Улан-Удэ больше 9 лет не может устранить нарушения санитарных норм
Очередная попытка добиться отсрочки не увенчалась успехом
15.05.2026 в 14:00
Житель Бурятии обокрал задремавшего в кафе человека
Уходя, он прихватил с собой его телефон
15.05.2026 в 13:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru