Общество 15.05.2026 в 14:42
В Улан-Удэ дольщики выбивают свои деньги с компании Владимира Хусаева
Наличные, которые они вносили в кассу компании, исчезли
Текст: Андрей Константинов
12 мая Железнодорожный райсуд Улан-Удэ удовлетворил иск Госстройжилнадзора Бурятии к ООО СЗ «МосКомСтрой», которое строит ЖК «Мегаполис» в Улан-Удэ. Он был подан в интересах гражданки с требованиями пополнить счёт эскроу в течение 10 дней, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Ранее в Госстройжилнадзор поступило обращение от женщины об отсутствии средств на эскроу-счете. Деньги она внесла наличными в кассу застройщика, что подтверждалось квитанцией к приходному кассовому ордеру. Однако застройщик требования о пополнении счёта игнорировал.
Также по ходатайству Госстройжилнадзора Арбитражный суд Бурятии запретил застройщику заключать новые договоры долевого строительства. Кроме того, ведомство назначило застройщику штраф за неисполнение предписаний о раскрытии информации и сведений.
«Всего Госстройжилнадзор получил 72 письменных обращения граждан - участников долевого строительства, гражданам разъяснены нормы законодательства. По признакам преступлений направлены материалы в правоохранительные органы для принятия мер», - отметили в пресс-службе правительства Бурятии.
Напомним, ранее на владельца компании, бизнесмена Владимира Хусаева возбудили уголовное дело по статье 200.3 УК РФ (привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов).
Как уже сообщал «Номер один», жилой комплекс «Мегаполис» стал настоящей головной болью для властей Бурятии. Там пока сдали только один дом, да и тот с многочисленными проблемами. Завершение строительства других оказалось под большим вопросом. Между тем в квартиры в этом ЖК вложили деньги 2,5 тысячи семей.
Сейчас ситуацию с ЖК «Мегаполис» пытается разрулить лично глава Бурятии Алексей Цыденов. Для продолжения реализации проекта власти экстренно ищут нового инвестора.
Между тем сейчас компании «МосКомСтрой» грозит банкротство. Она задолжала иркутской компании «МетКом» 390 миллионов рублей. Иркутяне уже подали иск в Арбитражный суд о признании бурятского застройщика несостоятельным.
