Бывший руководитель МУП «Ангарский трамвай» покатался на славу

Ангарский городской суд вынес приговор бывшему исполняющему обязанности директора МУП «Ангарский трамвай», его заместителю и исполняющему обязанности главного инженера предприятия. Фигуранты признаны виновными в присвоении денежных средств муниципального предприятия в особо крупном размере.Следствием и судом установлено, что с сентября 2022 года по июнь 2024 года руководство предприятия организовало схему хищения бюджетных средств под видом срочного ремонта трамвайных вагонов. Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, для этого по упрощенной процедуре заключались фиктивные контракты на поставку запасных частей с подконтрольными лицами. При этом необходимые детали фактически не поставлялись, а перечисленные деньги участники схемы присваивали.Общий ущерб, причиненный предприятию, составил около 7,5 миллиона рублей.Бывший и.о. директора признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штраф в размере 300 тысяч рублей, а также запрет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на три года.Исполняющий обязанности главного инженера признан виновным в подстрекательстве и пособничестве в присвоении денежных средств. Ему назначено четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей.Заместитель руководителя предприятия осужден за пособничество в совершении преступления. Суд назначил ему три года лишения свободы условно и штраф в размере 200 тысяч рублей.Кроме того, суд частично удовлетворил иск МУП «Ангарский трамвай» о возмещении имущественного ущерба. С осужденных взыскано более пяти миллионов рублей.До полного исполнения приговора и погашения исковых требований сохранен арест на имущество фигурантов. Осужденные, которым назначено реальное лишение свободы, были взяты под стражу прямо в зале суда.