Общество 15.05.2026 в 14:07

«Сын вышел на связь, он живой»

Боец, которого искали в Новосибирске две недели, нашелся
34-летний Евгений П. из Лесосибирска Красноярского края, которого две недели искали в Новосибирске, вышел на связь с родными. Об этом КП-Новосибирск сообщила его мама Любовь.

По словам женщины, сын позвонил 14 мая. Сейчас известно, что он находится в другом городе, а не в Новосибирске, где его все это время пытались найти родственники.

— Сын вышел на связь. Живой, здоровый. Сказал, что находится в другом городе. Что произошло и почему он не выходил на связь, пока неизвестно. Подробностей он пока не рассказал, — рассказала мать мужчины.

Напомним, ранее семья сообщала, что Евгений приехал в Новосибирск 30 апреля 2026 года к сослуживцу. Мужчина проходил лечение после тяжелого ранения, полученного в зоне СВО.

— Сыну недавно сделали операцию — поставили пластину на голову, с правой стороны. Слава богу, выжил. Его должны были комиссовать в связи с тяжелым ранением, — рассказывала Любовь.

По словам матери, 1 мая Евгений в последний раз связался с ней и сказал, что позже перезвонит. После этого мужчина перестал отвечать на звонки. С пятого мая его телефон стал недоступен.

Родные пытались искать его самостоятельно: обзванивали больницы и морги Новосибирска, а затем обратились в полицию. Известно было лишь то, что в городе Евгений встретился с сослуживцем.

Мать бойца также рассказывала, что после ранения у сына плохо работает левая рука, он прихрамывает на левую ногу. Кроме того, мужчина перенес тяжелое ранение внутренних органов.

«Сын вышел на связь, он живой»
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

