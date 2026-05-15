В Горсовете Улан-Удэ обсудили работу с «трудными» детьми

14 мая депутаты комитета по социальной политике Улан-Удэнского Горсовета обсудили профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в столице Бурятии. Перед депутатами выступили представители администрации Улан-Удэ и трех районов города - председатели комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По состоянию на 1 января 2026 г. в Улан-Удэ проживает 125 170 детей. Из них в возрасте от 7 до 18 лет - 85 927 детей.

На профилактическом учете в управлении социальной защиты населения по г. Улан-Удэ состояло 192 семьи, находящихся в социально опасном положении. В этих семьях воспитывалось 454 несовершеннолетних.

В ПДН УМВД России по г. Улан-Удэ на учете состоит 284 несовершеннолетних, в том числе 27 условно осужденных детей.

К сожалению, подростковая преступность растет. Как сообщила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ отдела реализации социальных программ комитета по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ Елена Милехина, по итогам 2025 года количество преступлений, совершенных детьми увеличилось на 41,1% со 190 до 268. В то же время по итогам первого квартала 2026 г. произошло снижение на 50,0% с 94 до 47.

Увеличилось в прошлом году количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними - на 37,0% с 54 до 74.

На 55,5% (со 128 до 199) увеличилось количество краж, совершенных несовершеннолетними. Главным образом дети крадут продукты, одежду, парфюмерию, спортивные товары, алкоголь, а также расплачиваются в магазинах найденными банковскими картами, принадлежащими другим гражданам.

Растет и число юных рецидивистов. Так, по итогам прошлого года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними повторно, увеличилось на 106,1% с 66 до 136, количество преступлений, совершенных ранее судимыми подростками увеличилось на 133,3% (с 27 до 63).

Власти города пытаются бороться с детской преступностью. С целью недопущения повторных правонарушений и преступлений за детьми закрепляют наставников, которые смогли бы направить их на верный путь, помочь добиться определенных успехов. В 2025 г. было закреплено 44 общественных воспитателя.

На сегодняшний день общественных воспитателей в Улан-Удэ стало больше - 68 человек, но этого недостаточно.

Ежегодно на территории города организуют трудовые отряды. В республиканском проекте «Старший брат» в 2025 году приняли участие 81 наставник и 81 подросток, состоящий на профилактическом учете в ПДН.

Свою работу ведут и районные администрации. Так в Железнодорожном районе Улан-Удэ реализуется грантовый проект «Служба кураторов случая «Навигатор перемен», который направлен на поддержку семей, воспитывающих несовершеннолетних, совершивших правонарушения.

- С целью профилактики девиантного поведения продолжается реализация районного проекта «Движение вверх». Для ребят проводятся профилактические беседы, встречи с интересными людьми: участниками СВО, спортсменами, спортивные соревнования, консультационные площадки и многое другое.

С целью недопущения правонарушений и преступлений несовершеннолетними ведется работа по закреплению за ними наставников. Сложности вызывает поиск неравнодушных людей, готовых своим примером, жизненным опытом настроить подростков с девиантным поведением на путь исправления.

Кроме того, девять сотрудников полиции закреплены за несовершеннолетними «особого внимания» в качестве шефов-наставников, – рассказала заместитель руководителя администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ по вопросам социальной сферы, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ по Железнодорожному району Татьяна Шалом.

Депутаты Горсовета в свою очередь рассказали о работе, которую проводят с подростками.

Председатель Ассоциации ветеранов и участников СВО, депутат Горсовета Михаил Босхолов рассказал, что ветераны СВО проводят встречи с детьми уроки мужества. Депутат сообщил о готовности ветеранов работать с трудными детьми, проводить больше встреч и бесед с подростками

Депутат Владимир Ильин выразил обеспокоенность по поводу возрастающего количества ДТП с участием детей.

- Подростки стали массово ездить на мотоциклах. При этом ездят очень быстро, кто со шлемами, кто без них. Катаются не только на дорогах, но и на туристических тропах. Нужно с этой проблемой бороться. В геометрической прогрессии увеличивается количество таких детей, – сказал депутат.

При выяснении обстоятельств чаще всего оказывается, что родители сами покупают детям мопеды и мотоциклы.

Родители зачастую не понимают, что ребенок, управляя транспортным средством, может пострадать как сам, так и кого-то сбить.

Депутат Чингис Болотов призвал ужесточить правила езды на самокатах.

- Необходимо ужесточить правила пользования СИМ, принять более жесткий регламент, потому что дети неоднократно нарушают правила езды. Летом я готов организовывать спортивные мероприятия для детей. Есть группа людей, которая согласна этим заниматься, – предложил народный избранник.

Председатель комитета по социальной политике Денис Егоров, подводя итоги заседания, отметил, что депутаты рассмотрели сложный, но вместе с тем очень важный вопрос.

- Коллеги показали свою вовлеченность, предложили идеи, как можно помочь детям, требующим особого внимания. Считаю, что должна развиваться программа «Старший брат», когда успешный взрослый личным примером показывает ребенку, как вырасти достойным гражданином своей страны, – подытожил Денис Егоров.

