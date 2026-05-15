В Бурятии двух гаишников отправили в СИЗО

В Бурятии двух сотрудников ГИБДД ОМВД по Тарбагатайскому району отправили в СИЗО. Гаишников обвиняют в получении взятки.

В Советском районном суде Улан-Удэ по ходатайству следователя избрали в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 июня.

По версии следствия, Ж. и В., через посредника получили взятку в размере 40 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении в отношении водителя, не имеющего прав.

Кроме того, В. дополнительно предъявлено обвинение в получении взятки через посредника в размере 5 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении в отношении водителя, проигнорировавшего требования сотрудника ГИБДД об остановке.

«Суд принял во внимание наличие у обвиняемых постоянного места жительства, семьи и несовершеннолетних детей, отсутствие судимостей, положительные характеристики, возможность нахождения под мерой пресечения в виде домашнего ареста. Однако нашел обоснованными доводы следствия о том, что обвиняемые, находясь под более мягкой мерой пресечения, могут скрыться от органов следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.