Общество 15.05.2026 в 13:29

Парочка из Улан-Удэ пыталась сбывать героин, клефедрон и мефедрон

Они действовали в составе ОПГ
Текст: Карина Перова
Фото: прокуратура Бурятии

Жительница Улан-Удэ пойдет под суд за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере организованной группой лиц (по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

В марте 2025 года обвиняемая вместе со своим сожителем вступили в организованную группу, которая занималась систематическим незаконном сбытом наркотиков через Интернет.

Парочка попыталась сбыть героин, клефедрон, мефедрон общей массой более 70 г.

«Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела в отношении сожителя женщины выделены в отдельное производство», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

