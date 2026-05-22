Общество 22.05.2026 в 09:00

Хантавирус у домашних мышей

Стоит ли паниковать
«В последнее время много говорят про хантавирус. Подскажите, можно ли им заразиться от домашней мыши?» Игорь, г. Улан-Удэ.

Тема хантавируса вызывает вопросы, но паниковать не стоит. Главное — различать диких и декоративных грызунов.

Основные переносчики вируса — дикие мыши. Например, полевки, домовые мыши из подвалов и сараев. Человек заражается при вдыхании пыли с высохшими частицами мочи, кала или слюны больного грызуна — чаще всего при уборке захламленных дач, гаражей, чердаков. От человека к человеку вирус не передается.

Риск заражения от декоративной мыши из зоомагазина или от заводчика практически нулевой. Такие зверьки не контактируют с дикими сородичами, а заводчики следят за их здоровьем. Для полного спокойствия достаточно соблюдать простые меры: покупать грызунов в проверенных местах, убирать клетку влажным способом в перчатках и мыть руки, не подносить питомца к лицу и еде.

Если в доме или на даче завелись дикие грызуны, проведите влажную уборку в перчатках и респираторе. Симптомы возможного заражения напоминают сильную простуду с высокой температурой и мышечной болью. При недомогании после контакта с дикими грызунами — обратитесь к врачу.

