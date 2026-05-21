Создать за 60 секунд: «Ростелеком» представил журналистам ИИ-сервис для быстрой генерации контента



Медиакубок прошел в рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», который ежегодно проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Ключевым элементом мероприятия стали профильные мастерские, в которых команды участников состязались под руководством наставников — признанных экспертов медиаиндустрии.



Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:



«"Ростелеком" и "Сибирь.ПРО" связывают годы партнерства. Конкурс давно стал ключевой площадкой, объединяющей журналистов в мощное профессиональное сообщество, цель которого — развитие и процветание Сибири. В новом проекте мы решили представить передовые технологические решения, которые помогут журналистам упростить рутину и освободить главный ресурс — время на творчество».



В ИИ-мастерской «Ростелекома» эксперт компании Сергей Казанцев рассказал участникам о возможностях «Нейрошлюза» и представленных в нем сервисах, которые журналисты могут использовать в повседневной работе. После каждая команда выполнила практическое задание: сгенерировала на платформе пресс-релиз, изображение и объемный журналистский материал.



Анастасия Залозная, участница Медиакубка, ведущая службы радиовещания ГТРК «Томск»:



«Искусственный интеллект — одновременно и вызов, и возможность для журналиста. Он позволяет значительно сократить время подготовки текстов, что особенно полезно для новостных сайтов, где скорость важна. Однако он не способен заменить авторскую индивидуальность, уникальный взгляд, которые формируются только при непрерывном саморазвитии человека».



Александр Задорожный, директор ГТРК "Новосибирск":



«Нейросети прочно вошли в производственную цепочку телевидения: автоматическая расшифровка синхронов, "умный" монтаж, генерация графики. При этом искусственный интеллект — не угроза профессии, а мощный помощник, который экономит наше время, позволяя творческой команде сосредоточиться на содержании».

«Ростелеком» представил журналистам Сибири инновационный портал «Нейрошлюз», где собраны популярные ИИ-сервисы для работы с текстом, звуком, видео и изображением. Компания выступила организатором ИИ-мастерской Медиакубка «Сибирь.ПРО» — масштабного события, объединившего более 100 профессионалов сферы коммуникаций.Помимо генерации контента для СМИ журналистам могут быть полезны и другие сервисы «Нейрошлюза», например, по краткому пересказу объемных текстов или переводу документов. Всего на платформе собрано почти три десятка различных нейросетей. Портал способен обрабатывать до полумиллиона запросов в месяц, сокращая время на решение рабочих задач на 40%. Платформа «Нейрошлюз» — лауреат премии CDO/CDTO Awards 2025 в номинации «Лучшее ИИ-решение для оптимизации бизнес-процессов и повышения производительности».